Elevan a juicio oral la causa donde un pibe atacó a otro con una botella en un boliche

Un juez de garantías elevó a juicio oral la causa en la que un joven quedó ciego de un ojo tras ser golpeado con una botella en un boliche, en medio de un ataque cometido por otro muchacho debido a que la víctima estaba junto a la exnovia, en la localidad bonaerense de Villa Tesei, partido de Hurlingham, informaron hoy fuentes judiciales.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Morón, a cargo de los jueces Mariela Susana Moralejo Rivera, Federico Carlos Tropino y Alfredo Diego Bonanno, quienes tienen previsto su inicio para el primer semestre del 2024.

En tanto, la madre de Nicolás García pidió a la justicia que "levante la prisión domiciliaria al acusado del ataque que la cumple en un country del partido bonaerense de Moreno, a unas cuadras de su casa".

La medida fue otorgada por el Juzgado de Garantías 1 de Morón ante la requisitoria de la fiscal Valeria Courtade de la Unidad Funcional de Instrucción 3 del mismo polo judicial.

A un día de cumplirse un año del ataque, Marcela Vozza, madre de Nicolás, dijo a Télam: "El agresor no puede estar como de vacaciones con prisión domiciliaria en un country a cuadras de su casa, mientras que mi hijo está en una cama ciego de un ojo y trata de vivir a como puede".

"El agresor come asado, festeja cumpleaños y recibe visitas a toda hora, mi hijo por poco lo tengo que visitar en un cementerio", se lamentó entre lágrimas la mujer.

"Pido que la justicia le saque el beneficio de la prisión domiciliaria a Santiago 'Chanchi' Martínez, que lo envíen a un cárcel sin beneficio" afirmó la madre.

La mujer aprovechó para solidarizarse con los padres de Lautaro Diego Alvarado de 19 años quien está internado con muerte cerebral en una clínica de Moreno tras ser atacado el lunes a la madrugada a golpes en un boliche de La Matanza, causa que hoy tiene a dos detenidos.

"Yo tengo a mi hijo en mi casa ciego de un ojo, pero esos padres sufren la pérdida de su hijo tras un brutal ataque en un boliche como pasó con el mio".

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 12 de noviembre de 2022 en el interior del local bailable Roca Brujas de Villa Tesei, cuando el agresor vio a la víctima conversando con su exnovia y tomó una botella de vidrio y se la partió al otro en la cara.

Tras el ataque, el agresor de 19 años escapó del boliche y luego se entregó en la Fiscalía 3 de Morón para ponerse a disposición de la justicia.

Un amigo en común de la víctima y del agresor, también presente esa noche, aportó a la justicia una conversación de WhatsApp producida algunos minutos después del hecho.

"Perdón amigo. Nunca hice algo igual. No me conozco amigo", escribió Martínez. "A mí no me tenés que pedir perdón de nada. Pero Nico tiene todo el pómulo para afuera", fue la respuesta.

Luego el atacante intentó justificar su actitud: "Me cansé wacho, todos me quieren pasar por arriba". Para explicar esta última frase, luego mandó un audio de 21 segundos.

"Amigo, estás ahí conmigo bailando wacho, hablando de la vida y después te vas a comer a mi ex Dale. Yo fui y le dije 'sos un wachín'. Está todo bien amigo, pero no te la vayas a agarrar en frente mío y después te vengas a hacer el amigo. Pasan 10 minutos, wacho, y los veo juntos. ¿Qué voy a hacer, amigo? Toqué fondo. No sé ni qué hice amigo". (Télam)