En sus últimas palabras, el acusado pidió que "se termine de una vez" y denunció que fue amenazado

(Agrega últimas palabras del imputado)

El único acusado de haber asesinado "a traición" a un adolescente colombiano de 17 años, quien en 2018 recibió tres disparos cuando pintaba un grafiti en una pared de un edificio del barrio de Almagro, pidió hoy en sus últimas palabras "que esto se termine de una vez por todas", denunció que fue amenazado, que temió por su familia y que le da "mucha tristeza" al ponerse en el lugar de la familia de la víctima.

"Me gustaría contarles cómo yo viví esto. A partir de ese momento mi vida cambió. Pasé de estar en mi casa mirando la tele a estar detenido en un penal de máxima seguridad", expresó hoy Cristian Javier Arbaje (43), único acusado de crimen de Christian Felipe Martínez Rodríguez, alias "Pipe".

En sus últimas palabras ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño, Arbaje enumeró las distintas situaciones que vivió luego de ser imputado y detenido -luego liberado, ya que llegó al debate en libertad- al ser acusado del homicidio.

"En un allanamiento fueron al trabajo de mi mujer, ahí la echaron, nos quedamos sin trabajo. Tuvimos que sacar a mi hija de la escuela porque los medios nos acosaban, nos hacían amenazas, nos pintaban la casa, nos tiraban botellazos, nos rompieron el auto. También -se quiebra- en ese momento estaba viva mi madre, tenía 94 años, tuvo un susto muy grande por vivir esa situación, le agarró mucho miedo", describió.

El hombre relató que estuvo detenido en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, donde lo "amenazaron y golpearon", según contó, y añadió que "temió" por su familia.

Luego relató que al quedar en libertad tuvo que atenderse por un cáncer de páncreas y que en ese momento se quedó sin obra social, por lo que tuvo que ser intervenido en un hospital público.

"Me gustaría aclarar que me pongo en el lugar de la persona que perdió un familiar, me da mucha tristeza. Creo en la Justicia y quiero que esto termine de una vez por todas, por el bien de mi familia", indicó.

Las últimas palabras del imputado, quien llegó en libertad al debate oral, fueron presenciadas por la familia de "Pipe", quienes vestían una remera con la leyenda "Solo estaba pintando un grafiti", y acompañada de la imagen de la pintura que realizó antes de ser asesinado.

El tribunal, compuesto por los jueces Ana Dieta de Herrero, Marcelo Bartumeu Romero y Hugo Navarro, dispuso un cuarto intermedio hasta la lectura del veredicto, que será por la tarde.

Arbaje, quien residía en un domicilio lindero al edificio en el que pintaba la víctima, llegó al juicio en libertad e imputado por el delito de "homicidio calificado por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia ilegítima de arma de uso civil".

En su alegato, la abogada querellante Patricia Apesteguy, quien representa a la familia de "Pipe", solicitó que Arbaje sea condenado por cometer un "homicidio agravado con alevosía" -que prevé una pena de prisión perpetua-, al considerar que el acusado se aprovechó del estado de indefensión de la víctima.

El pedido de la abogada querellante fue acompañado por el fiscal de juicio Guillermo Pérez de la Fuente.

En el requerimiento de elevación a juicio – al que tuvo acceso esta agencia-, el fiscal César Troncoso acreditó que el 30 de julio de 2018, a las 4.15 de la madrugada, Arbaje asesinó a Martínez Rodríguez en la terraza de un edificio ubicado sobre la calle Gascón al 1000 de Almagro.

Minutos antes, "Pipe" había subido junto a tres amigos a la terraza del edificio para pintar un grafiti, lo que hizo que, al escuchar ruidos, Arbaje, quien estaba con su mujer y su hija, llamara a la policía, que al no notar nada extraño, se retiró del lugar.

A los pocos minutos, el acusado volvió a escuchar ruidos, por lo que reiteró el llamado a la policía, pero esta vez salió a su balcón y observó a Martínez Rodríguez, quien, tras un intercambio de palabras, en el que la víctima le dijo que solo estaba haciendo un grafiti, le disparó cuando ya se encontraba sobre un alero, descendiendo hacia la vereda.

Según el fiscal Troncoso, Arbaje "portaba consigo un arma de fuego para la que no se encontraba habilitado legalmente" y con la que hirió de muerte al adolescente con tres impactos que dieron en la rodilla derecha, en el mentón y en el tórax del adolescente, quien cayó a la vereda antes de ser trasladado al Hospital Durand, donde falleció a las pocas horas.

(Télam)