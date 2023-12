Enólogo mendocino denuncia que le hackearon cuentas y le robaron dinero de una billetera electrónica

El reconocido enólogo y empresario gastronómico mendocino Alejandro Vigil denunció en sus redes sociales que este fin de semana le robaron en su casa, le hackearon el Whatsapp de uno de uno de sus restaurantes y se apoderaron de una importante suma de dinero de una de sus cuentas de una billetera electrónica.

Vigil, alguna vez apodado como "el Messi de los vinos", es enólogo de la prestigiosa bodega Catena Zapata, con vinos premiados en todo el mundo, pero además creó sus propios vinos con la bodega El Enemigo, también ganadora de varios galardones y tiene una serie de reconocidos y también premiados restaurantes.

"Este fin de semana nos robaron en mi casa, nos hackearon teléfono de Casa Vigil Palmarés, nos ocuparon una propiedad y armaron IG (Instagram) trucho de Vigil Wine Club", señaló Vigil a través de su cuenta de X (ex Twitter).

"Nos hackearon Mercado Pago y nos robaron suma muy importante…", agregó el empresario que es dueño del restaurante "Casa Vigil", que acaba de ganar una estrella Michelin.

Justamente, también su perfil de X publicó una advertencia sobre uno de sus restaurantes: "Queridos amigos, clientes y comunidad de Casa Vigil Palmares: lamentamos informarles que nuestro WhatsApp ha sido hackeado. Recuerden que en Casa Vigil Palmares ¿nunca pedimos transferencias por adelantado para reservas!"

Consultado por Télam, Vigil aclaró que del quincho de su casa le "robaron tonteras", pero que "lo grave fue lo de la cuenta de Mercado Pago" y que confía en que puedan "avanzar con identificar a los responsables".

Además, esta mañana, ante la repercusión de sus denuncias, escribió también por X: "Estimados amigos agradezco su preocupación, todo el tema informático está en la justicia. El robo es menor, rateros, robo! No asalto. Estamos bien, no nos pasó nada, nadie tiene nada. No puedo atender todos los llamados, agradecido. Agradecido al gobierno también".

Fuentes del Ministerio Público Fiscal mendocino confirmaron hoy a Télam que la denuncia fue radicada y que la investigación por el hecho más grave, relacionado al robo de dinero en la cuenta de Mercado Pago, quedará a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

Las mismas fuentes señalaron que, en principio, será el fiscal Santiago Garay, a cargo de la Fiscalía 19 de esa unidad, el que quedará a cargo de la pesquisa, ya que él estaba de turno la semana pasada cuando acontecieron los hechos. (Télam)