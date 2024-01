"Esta gente es asesina", dijo Pierri sobre los detenidos por el crimen de Tomás Tello

El abogado Miguel Ángel Pierri, representante de la familia de Tomás Tello, el joven de 18 años asesinado por una patota durante los festejos de Año Nuevo en el balneario bonaerense de Santa Teresita, aseguró hoy que los ocho adultos detenidos por el hecho son "gente asesina" y serán condenados a prisión perpetua.

"Esta gente es asesina, a mí no me importa si eran vendedores ambulantes o lo que sean. Un día se van a ir de un tribunal con una condena a perpetua", señaló Pierri en la puerta de las oficinas donde funciona la Unidad Funcional de Instrucción 11, que investiga el crimen.

El abogado se mostró "muy satisfecho" con "el curso y el pulso que tiene la investigación", a cargo del fiscal Pablo Gamaleri.

"Falta mucho. Esto recién empieza. Esta causa va a tomar mucho más que los cuatro meses que tiene la instrucción prevista", estimó.

Pierri aseguró que comparte la hipótesis de la fiscalía respecto de la autoría del crimen, que apunta al detenido identificado como Damián "El Kope", Kopelián (21), un joven con antecedentes penales.

Aseguró además que "la premeditación" del crimen por parte de Kopelián y los otros siete mayores detenidos, entre ellos su padre y su hermano, "está prácticamente probada", a partir del presunto incidente previo que la víctima había tenido con algunos de ellos.

"Acá hay un hecho que ocurrió el 23 de diciembre, y la escena continúa en la madrugada del día primero, por lo tanto la premeditación la tenemos prácticamente probada", dijo.

"Hay un episodio que tiene que ver con diferencias, con algún tipo de discusión. Eso se traslada al día primero, a las 7 de la mañana, donde urden un plan, lo encuentran a Tomás, y se lleva a cabo la acción de matarlo", precisó.

Pierri indicó además que aun "hay mucho material de imagen" para analizar en la causa, y que "se va a trabajar con un equipo de la Policía Federal para poder tomar conocimiento" del contenido de los teléfonos celulares secuestrados, entre ellos el de la víctima.

Destacó además el peso de la información aportada por testigos directos del ataque a Tello, y adelantó que está prevista para las próximas horas la declaración de los dos adolescentes detenidos por el hecho, quienes en una primera instancia habían optado por no declarar ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Dolores. (Télam)