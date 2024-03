Un delincuente en estado de ebriedad fue detenido por la Policía, tras haber destrozado la puerta de ingreso de una parada de taxis y apoderarse de dos celulares.

El suceso se registró cerca de las cinco de la madrugada en plena calle Fagnano de Río Gallegos y tiene como principal protagonista a un hombre de 27 años quien, aprovechó la ausencia del operador, rompió la puerta y se llevó dos teléfonos que usa el operador para delinear los viajes de los taxistas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el personal del Comando de Patrullas estaba realizando labores preventivas y, al percatarse de lo sucedido, dieron con el malviviente que se encontraba a unos metros. Lo detuvieron y lo trasladaron a la Comisaría Primera.

Ya en la jornada del jueves, el móvil de exteriores de LU12 AM680 se acercó a la parada y entrevistó a Lautaro, el operador de la parada. En declaraciones a la Decana de la Patagonia, el trabajador indicó que el ladrón: “estaba en estado de ebriedad. Tiró la puerta vio los teléfonos y se los llevó. Son los que usamos para trabajar, pero ya nos devolvieron”.

Asimismo explicó que “el vidrio por suerte no lo rompió, solo la parte de abajo. Me pareció raro cuando me enteré, la verdad es un problema, la puerta debería estar más reforzada” concluyó