La Justicia y la Policía de Santa Cruz trabajan para esclarecer el fallecimiento de Jaime Eduardo Aguilar, un vecino de la ciudad capital que fue hallado sin vida detrás de un galpón municipal. Si bien las primeras pericias no arrojaron signos de violencia, la autopsia será clave para determinar las causas del deceso.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el hallazgo se produjo durante el fin de semana en la zona del vaciadero de Río Gallegos, un sector alejado y de difícil acceso donde habitualmente se observa movimiento de recolectores y trabajadores informales. Fue una mujer, excuñada del fallecido, quien inició la búsqueda luego de que Aguilar no regresara a su vivienda la tarde anterior. La desesperación por no tener noticias de él la llevó hasta el predio municipal, donde finalmente lo encontró tendido boca abajo, sin signos vitales.

Inmediatamente, la mujer dio aviso a las autoridades, y al lugar acudió personal de la División Comisaría Quinta, Criminalística y División de Investigaciones (DDI), quienes acordonaron la escena y realizaron las pericias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado luego a la Morgue Judicial, ubicada sobre el pasaje Kennedy, donde este lunes se practicará la autopsia dispuesta por el Juzgado de Instrucción N° 3, a cargo del magistrado Gerardo Giménez.

Fuentes policiales consultadas señalaron que, en una primera inspección ocular, el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia, aunque Aguilar padecía problemas de salud que podrían haber incidido en su fallecimiento. De todos modos, los investigadores aguardan los resultados del examen forense para establecer con precisión las circunstancias en las que perdió la vida.

Una vez finalizada la autopsia y cumplidos los trámites judiciales, los restos de Aguilar serán entregados a sus familiares para su inhumación. Desde el juzgado, en tanto, se ordenaron nuevas diligencias tendientes a reconstruir las últimas horas de vida del hombre, entre ellas la toma de declaraciones a testigos y el relevamiento de cámaras cercanas al sector del hallazgo.