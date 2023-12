Excarcelaron a tres gendarmes vinculados con la muerte de una compañera de fuerza

La Justicia penal de la ciudad fueguina de Río Grande excarceló en las últimas horas a los tres gendarmes que se encontraban presentes cuando una compañera de la fuerza de 29 años murió de un balazo en la cabeza durante un incidente ocurrido el último domingo en el interior de una vivienda, informaron hoy fuentes judiciales.

La víctima, identificada como María Rodríguez, falleció en el baño de la casa ubicada en la calle Irigoyen al 800 y la principal hipótesis de lo sucedido es que se trató de un suicidio, aunque los investigadores no descartan todavía otras posibilidades.

La jueza penal Cecilia Cataldo indagó ayer a los tres acompañantes de Rodríguez, uno de ellos su pareja y los demás dos amigos que participaban de una reunión social en la vivienda.

Según su relato coincidente, los cuatro estaban dialogando sentados alrededor de una mesa, cuando después de unos comentarios vinculados a la vida familiar, la mujer se levantó y se dirigió al baño de la propiedad, donde se oyó el disparo con el que se lesionó gravemente.

Al momento de declarar, los gendarmes fueron asistidos por el defensor oficial Alejandro Nacaratto, mientras que el fiscal interviniente, Jorge López Oribe, no les imputó ningún delito en particular, sino que en su requerimiento se limitó a describir las circunstancias de la muerte, comentaron los voceros consultados.

Ante ello, y finalizado el acto procesal, Nacaratto requirió la liberación de sus asistidos, pedido al que accedió la jueza Cataldo, entendiendo que los involucrados se habían mantenido a derecho y que no pueden entorpecer el desarrollo de la investigación.

De todos modos, los gendarmes siguen imputados en el caso hasta que se resuelva su situación procesal, para lo que la magistrada aguarda el resultado de pericias técnicas.

Los investigadores deben reconstruir un escenario que se vio alterado, ya que los compañeros de Rodríguez dicen haber ingresado al baño tras oír el disparo y que la encontraron tirada en el suelo todavía con vida, por lo que la trasladaron de urgencia al Hospital Regional de Río Grande.

La mujer ingresó al establecimiento médico donde fue intervenida quirúrgicamente y quedó alojada en la sala de terapia intensiva, aunque falleció pocas horas después como consecuencia de la herida de bala que presentaba en la cabeza.

La jueza Cataldo, en turno al momento del incidente, acudió a la vivienda y presenció los momentos iniciales de la investigación, que todavía continúa. (Télam)