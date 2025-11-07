Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Antes de que la Justicia realice la reconstrucción de los hechos en la concesionaria Oasis, La Opinión Austral accedió en exclusiva al interior del lugar donde fue asesinado Franco Cuevas en junio de 2023. El sitio, ubicado en el barrio Del Carmen, es hoy un depósito de maderas alquilado, aunque se mantiene sin refacciones ni modificaciones para preservar la escena original del crimen.

Este viernes a las 15 horas, el tribunal llevará adelante la reconstrucción del asesinato de Franco Cuevas, con la presencia de los jueces María Alejandra Vila y Jorge Yance, la fiscal de Cámara Verónica Zuvic, los defensores Mariana Barbitta y Matías Gutiérrez, además de representantes de la familia de la víctima.

FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

El proceso judicial continúa en Río Gallegos y busca esclarecer si el empresario Roberto Neil, dueño de la concesionaria Oasis, actuó en legítima defensa o si se trató de un homicidio intencional.

Durante la jornada de reconstrucción, se verificarán las posiciones y movimientos de ambos protagonistas del enfrentamiento, comparando las declaraciones con las cámaras de seguridad, pericias balísticas y demás pruebas materiales del caso.

FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

El lugar del crimen: un pasillo estrecho donde todo ocurrió

Según lo relatado por Neil en el primer día del juicio, el enfrentamiento con Cuevas se produjo en un pasillo de apenas 90 centímetros de ancho dentro del local.

“Allí fue donde él se acercó y pensé que iba a sacar un cuchillo, pero era un arma. Me abalancé para sacarle el arma y se produjo el primer disparo”, declaró Neil ante los jueces.

El pasillo donde murió Franco Cuevas. FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

El empresario sostuvo que Cuevas ingresó armado al establecimiento tras una discusión de aproximadamente 20 minutos y que todo ocurrió “muy rápido”. Tras el forcejeo, Cuevas cayó herido de muerte en ese mismo pasillo, mientras Neil aseguró haber dejado el arma en la entrada del local “sin ocultar evidencia”.

La reconstrucción, paso clave para el juicio

La diligencia de este viernes busca determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos dentro de la concesionaria y si la versión de legítima defensa sostenida por la defensa se corresponde con la evidencia física.

Por su parte, la fiscalía —encabezada por Verónica Zuvic— intenta probar que Neil actuó con intención homicida y no como respuesta a una agresión.

El juicio continuará la próxima semana con nuevas declaraciones testimoniales y pericias complementarias, en lo que promete ser una etapa decisiva para conocer la verdad sobre la muerte de Franco Cuevas.