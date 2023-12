Familia de mujer asesinada en La Pampa señaló a su exesposo como el femicida y convocó a una marcha

Familiares de Paola Recuna, la mujer asesinada el viernes pasado a puñaladas en la localidad pampeana de Toay, señalaron como el autor del crimen a su exesposo y padre de sus cinco hijos, quien es uno de los dos detenidos por el femicidio.

En tanto, amigos y allegados de la víctima convocaron para esta noche a una movilización para pedir "justicia" frente a la iglesia de María Auxiliadora, ubicada en el centro de la ciudad, para la que solicitaron a los manifestantes llevar una vela “en memoria de Paola”.

Dicha concentración estaba prevista que se realice durante la jornada de ayer, pero debido a la lluvia que cayó sobre Toay, el evento se suspendió por unas horas.

“La expareja fue quien la mató. Hacía casi un año que estaban separados. Ella lo había denuncia por amenazas, tenía una perimetral que nunca respetó”, dijo a Télam Yésica Recuna, hermana de Paola.

De esta manera, Yésica culpó a Rolando Quiroga, exesposo de la mujer asesinada y madre de sus cinco hijos, de entre 8 y 23 años.

Actualmente, Quiroga está detenido acusado del femicidio de Recuna junto a la actual pareja de la mujer, identificado como Juan Manuel Barrios, ya que la justicia se encuentra trabajando para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Recuna, portera de un colegio, estaba en la casa de Barrios cuando fue atacada por un hombre.

La víctima recibió al menos dos puñaladas que le causaron la muerte casi en el acto.

Personal de la comisaría 5ta. de Toay fue alertado por el femicidio y comenzó a investigar lo sucedido a través de los testigos, entre ellos un vecino y uno de sus cinco hijos que tiene 8 años que ella tenía en común con su expareja.

En principio, el actual novio fue aprehendido ya que fue visto salir de la casa tras el asesinato, mientras que los efectivos realizaron un allanamiento en la vivienda de su ex.

Ese sospechoso también fue aprehendido dado que tenía una restricción de acercamiento solicitada por Recuna.

En la casa de Quiroga, la policía halló un cuchillo que será peritado para tratar de determinar si fue el arma utilizada.

“Siempre decía que la iba a matar y que no la iba a dejar en paz nunca. Ni siquiera pensó en los hijos que tenían en común, no tuvo piedad, a los que dejó sin madre”, expresó Yésica en referencia a la expareja de Paola.

Sobre la relación que tenían cuando eran pareja Recuna y Quiroga, la mujer recordó que ella le decía que estaba "cansada" de sus malos tratos y que "ya no podía seguir”.

También dijo que su hermana le "tenía miedo" a Quiroga, de quien luego se separó, a pesar de que el hombre nunca aceptó esa situación.

Por otro lado, Yésica expuso que su hermana le contaba que “estaba muy feliz" por haber conocido a su actual novio, Barrios y que toda la familia tenía una buena relación con él.

“Solo le pido a Dios que se haga justicia. Ella no merecía este final. Ella era un amor de persona, llena de felicidad, alegría, vivía para sus hijos. Todos amaban su forman de ser, llena de luz y una sonrisa que traspasaba el mundo entero”, describió.

Mientras tanto, la fiscal que investiga el femicidio, María Cecilia Molinari, aguarda las pericias realizadas al mango del cuchillo secuestrado que poseía manchas hemáticas.

A su vez, la titular de la Fiscalía Temática de Delitos de Género envió a peritar los teléfonos celulares de Barrios y Quiroga para saber el contenido de los dispositivos durante los últimos 10 días.-

Fuentes judiciales señalaron a Télam que todavía se aguarda la declaración en cámara Gesell uno de los hijos de Paola, de 8 años, quien habría sido testigo del crimen.

Por otra parte, los voceros indicaron que la fiscal Molinari indagó a los acusados y ambos se negaron a declarar, por lo que solicitó que ambos imputados continúen con prisión preventiva por el plazo de 90 días.

Finalmente, la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa, Gabriela Labourie, expidió un comunicado en el que lamentó y repudió el femicidio de Paola.

"Otra mujer víctima de un acto de violencia extrema que nos llena de dolor y nos recuerda la urgente necesidad de seguir trabajando para prevenir y erradicar la violencia de género en nuestra sociedad”, expresó la funcionaria.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463). (Télam)