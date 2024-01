Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de Río Gallegos sigue conmocionada por la muerte de Brianna Matulich (17), la joven que fue embestida a gran velocidad por una camioneta EcoSport negra, conducida por Gustavo González (45), en la madrugada del domingo 31 de diciembre, en la intersección de la autovía y la Av. Eva Perón. Además, su hermana menor, Priscila (14), también fue arrollada y terminó en terapia intensiva con fracturas en ambas piernas

Este jueves, familiares y amigos de Brianna se congregaron en la plaza San Martín pidiendo Justicia por la muerte de adolescente. En el lugar, el padre de las niñas, Jorge Matulich, dialogó con La Opinión Austral y contó como está sobrellevando este difícil momento.

“Me encuentro tranquilo y acompañado. El dolor que tengo, no me lo saca nadie. Trato de ser fuerte porque tengo más familia, tengo a mi madre y a mis otros hijos. Por eso quiero Justicia”, comenzó diciendo el hombre.

“Mi otro hijo de 13 años que también estuvo en el accidente psicológicamente no está bien. Nos están brindando asistencia. Yo por el momento no la tomé, pero como familia seguramente la vamos a necesitar”, agregó.

En ese sentido, Jorge pidió: “Quiero al menos una condena social para estas personas, que para mi son asesinos, y de alguna manera tienen que pagar el daño que hicieron”.

Al respecto de la investigación judicial, el padre de Brianna pidió a cualquier “persona que tenga en su poder algún video o algo que pueda aportar a la causa, se acerque a la Comisaría Segunda para que lo puedan tomar como prueba y seguir los protocolos de la Justicia“.

Jorge Matulich, padre de Brianna. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En otro tramo de la entrevista, Jorge explicó que la convocatoria fue a la Plaza San Martín porque era un lugar que Brianna frecuentaba. “Se reunía diariamente con sus amigos”, contó.

Respecto a la situación de salud de su otra hija, Jorge comentó que “está clínicamente bien” pero advirtió “que hay que esperar que no se complique con ninguna infección o algo” ya que tiene tiene fracturas expuestas y otras lesiones graves.

“Fue un fin de año diferente, esto afecto a muchas familias, principalmente a nosotros, pero también hay muchos adolescentes que están sufriendo. He visto muchos chicos llorando. Están con dolor porque son amigos de mi hija“, comentó sobre las postales de dolor que se vieron el día del sepelio de Brianna y este jueves en la Plaza.

“Ella no estaba cruzando la calzada”

Por otro lado, Jorge se refirió a la información que dio a conocer La Opinión Austral en las últimas horas, que indicarían que la adolescente estaba sobre el bulevar de la Autovía al momento de ser embestida por González.

“Lo que tenemos como certero es que ella no estaba cruzando la calzada, ella estaba en el bulevar. De eso estamos seguros“, manifestó.

1 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 5 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 6 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 7 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 8 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 9 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 10 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 11 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 12 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 13 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 14 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 15 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 16 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 17 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 18 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 19 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 20 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 21 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 22 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 23 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 24 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 25 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 26 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 27 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 28 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 29 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 30 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 31 de 31 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Se subió al bulevar. Supongo que hizo una vuelta en ‘U’. Mi hija la que está en el Hospital tenía pasto en los huesos. Calculo que giró en U y la llevó a Brianna contra la calzada“, añadió.

Además, no descartó el rumor que indica que González corría una picada, aunque no lo pudo confirmar. “Venía a exceso de velocidad. No sé si venía corriendo picadas“, afirmó.

Causa judicial y colecta solidaria

Asimismo, Jorge indicó que aún no tiene definido al abogado que representará a su familia en el proceso judicial. “Estamos evaluando quién va a ser la persona que nos va a representar”, detalló.

En esa línea, habló de la colecta que inició un club deportivo de Río Gallegos para ayudar a su familia. “La situación económica mía no es la misma que la persona que es culpable del hecho. Esta persona puso en venta una de sus propiedades para solventar sus gastos“, aseguró Jorge.

Además, el padre de Brianna se mostró disconforme con la liberación de la pareja de González, quién iba de acompañante en el momento del siniestro vial.

“Consideramos que es tan culpable como él“, remarcó.