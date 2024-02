Fijan fecha para las pericias psicológicas y psiquiátricas de Junior Benítez

Las pericias psicológicas y psiquiátricas al futbolista Junior Benítez, investigado por cuatro episodios de violencia de género cometidos entre 2021 y 2023 contra su expareja, quien se suicidó el día de Año Nuevo en su casa de la localidad de Burzaco, se realizarán el 6, 8 y 13 de marzo próximos, informaron hoy fuentes judiciales.

De esta forma, los estudios al exjugador de Boca Juniors tendrán lugar una semana antes de que comience el juicio oral al que llegará acusado por los delitos de "coacción agravada por el empleo de arma, daños, amenazas, desobediencia y tenencia de arma sin la debida autorización legal".

Según indicaron a Télam voceros de la investigación, los peritajes psicológicos a Benítez se realizarán el 6 y el 13 de marzo a las 9 de la mañana en las oficinas judiciales de Lomas de Zamora, emplazadas sobre la avenida Presidente Perón al 2100.

Dichas evaluaciones estarán a cargo del especialista Federico Indart y tendrán la finalidad de conocer las características generales de la personalidad del jugador surgido en el Club Atlético Lanús, su perfil psicológico, si presenta rasgos psicópatas, signos de impulsividad y si manifiesta reacciones violentas.

Además, también indagarán sobre las condiciones personales, valores y vínculos del imputado -especialmente con los denunciantes- y si tiene capacidad fabulatoria.

Por otra parte, el 8 de marzo a las 9 de la mañana tendrá lugar el peritaje psiquiátrico al futbolista, el cual se desarrollará de manera remota, y estará a cargo de la médica Adriana Patricia Fourgeaux.

De la evaluación también participará el perito de parte Rafael Herrera Milano, quien también intervino en estudios similares en los casos contra el femicida Fernando Farré y el cantante de cumbia "El Pepo" Rubén Darío Castiñeiras.

Fuentes judiciales señalaron a esta agencia que el estudio psiquiátrico buscará establecer si Benítez se hallaba en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos y dirigir las acciones al momento de los hechos; si presenta un peligro para sí o para terceros, si posee algún trastorno de la personalidad o rasgos de labilidad emocional y si presenta tendencias a la auto o héteroagresión.

Benítez se encuentra detenido desde el 12 de enero último en la alcaidía de Lomas de Zamora, luego de violar las condiciones del arresto domiciliario que le habían otorgado en esta causa, cuando pasó por la casa de su expareja, Anabelia Ayala, días antes de que se suicidara.

De hecho, el exjugador de Boca y Lanús sigue siendo investigado en una causa paralela por "averiguaciones de causales de muerte" que instruye la Justicia de Esteban Echeverría, luego de que el padre de Ayala denunciara que Benítez indujo a su hija al suicidio y que, incluso, mantenía una videollamada con ella cuando la madrugada del 1 de enero la mujer se ahorcó.

En cuanto a la causa por amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego, Benítez será sometido a un juicio a partir de las 8.30 del 19 de marzo.

Los hechos de violencia que se le imputan a Benítez son cuatro, ocurridos entre enero de 2021 y mayo del 2023, además de la tenencia de un arma sin la debida documentación legal.

De acuerdo a la acusación fiscal, a la que Télam tuvo acceso, el primero de ellos sucedió el 16 de enero de 2021, en la casa situada en Rodríguez Peña al 600, del partido de Almirante Brown, donde Benítez destruyó los archivos de una notebook de la familia de su expareja.

Al día siguiente, presuntamente Benítez irrumpió con un arma de fuego en el mismo domicilio y, en un contexto de violencia de género, amenazó a Juan Carlos Ayala, padre de su pareja, para que no interviniera en los problemas que existían entre él y su hija, tras lo cual prendió fuego distintos elementos de Anabelia Ayala (29) en la puerta del domicilio.

Otro de los hechos que se le imputa ocurrió en 28 de febrero de 2022, cuando, según la fiscalía, el futbolista desobedeció la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de su suegro y su grupo familiar y lo amenazó: "Vos me denunciaste, vos me hiciste meter en cana, te voy a matar, te la bancás"; y en ese mismo hecho, amenazó también de muerte a otro familiar.

En tanto, el 18 de marzo de 2022, y siempre en el mismo domicilio, Benítez habría desobedecido nuevamente la prohibición de acercamiento a la casa de su pareja, a quien amenazó con un cuchillo para que le abriera la puerta, aunque ante la negativa de la mujer, dañó las cuatro llantas del auto Peugeot 406 de su padre.

Finalmente, el Ministerio Público acusa a Benítez de haber tenido en su casa del partido de Esteban Echeverría una pistola Bersa calibre 9 milímetros cuyo permiso de tenencia estaba vencido.

En el marco de todas esas causas, la Justicia dispuso el arresto domiciliario de Benítez, revocado el pasado 12 de enero pasado por haberlo incumplido para salir a buscar a su expareja días antes de que se suicidara.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463). (Télam)