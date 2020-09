FOTOS: Tensión afuera del juzgado tras la indagatoria al ex concejal Emilio Maldonado

"Me hizo 'fuck you' y se rió", aseguró una de las madres de las nenas que fueron abusadas por el ex presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos, Emilio Maldonado, luego de que el ex edil saliera a las corridas tras prestar declaración indagatoria en el Juzgado N°2 de la ciudad.

La angustia y bronca por parte de los familiares de las menores estuvieron a flor de piel durante la mañana de este miércoles. Al salir por la puerta principal del juzgado, el acusado fue increpado y hasta hubo trompadas, por lo que el ex concejal tuvo que ingresar nuevamente al edificio.

En un segundo intento, Maldonado salió prácticamente corriendo, escudado por un grupo de policías, para subirse raudamente al patrullero que estaba esperándolo en la calle.