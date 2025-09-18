Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un fuerte accidente automovilístico se produjo este jueves en la localidad santacruceña de Puerto Deseado.

El Departamento Zona II de Bomberos, División Cuartel 4, intervino ante una colisión en la intersección de las calles Ameghino y Sarmiento.

El equipo, a bordo del móvil PRIO 627, realizó el rescate y salvamento de una persona que permanecía lesionada dentro de uno de los vehículos.

Se llevaron a cabo las maniobras necesarias para inmovilizar y trasladar a la víctima de manera segura al móvil sanitario.

Además, se desconectaron las baterías de ambos rodados para prevenir riesgos. La operación contó con la colaboración de la Comisaría local, Tránsito Municipal y personal médico.

