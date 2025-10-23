Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer resultó con lesiones graves y un hombre sufrió heridas leves tras un fuerte choque entre dos autos en Río Gallegos. El hecho ocurrió la noche del martes en la intersección de Congreso y Berutti.

Según informaron fuentes policiales, el accidente involucró a un Chevrolet Corsa bordo y un Renault Sandero rojo. La acompañante del Sandero fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Río Gallegos, donde confirmaron la gravedad de sus lesiones.

Personal de bomberos, Comisaría Sexta, Accidentología Vial y el Comando de Patrullas trabajaron en el lugar, realizando las pericias para determinar las causas del siniestro.

Los controles de Tránsito Municipal arrojaron que el conductor del Chevrolet Corsa dio positivo en alcoholemia, mientras que el otro conductor resultó negativo.

Por disposición de la jueza Yamila Borquez, del Juzgado de Instrucción N° 2, se realizaron extracciones de sangre y orina y ambos conductores quedaron a disposición de la Justicia.