Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad del domingo por la mañana en Río Gallegos se vio alterada por un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles De los Inmigrantes y Chile, en el que dos vehículos colisionaron y varias personas resultaron heridas, debiendo ser trasladadas al Hospital Regional Río Gallegos (HRRG) para su atención.

El hecho se produjo cerca de las 11 horas, cuando un Fiat Cronos -utilizado como taxi y conducido por un hombre de aproximadamente 55 años- impactó con un Fiat Palio rojo, en el que se desplazaban tres jóvenes de alrededor de 28 años. El choque fue de tal magnitud que el taxi terminó sobre la vereda de calle De los Inmigrantes, mientras que el otro vehículo quedó detenido unos metros más adelante, sobre calle Chile.

Según pudo saber La Opinión Austral, a raíz del impacto, varios de los ocupantes sufrieron dolencias. Uno de los conductores manifestó dolor en su brazo derecho, mientras que al menos un joven del Fiat Palio presentó lesiones que ameritaron su traslado inmediato al hospital local. Personal médico del Hospital Regional, a bordo de una ambulancia, arribó rápidamente al sitio para asistir a los involucrados y derivar a los heridos para su evaluación clínica.

Los daños que presentó el taxi tras el siniestro. FOTO: SANTA CRUZ EN EL MUNDO

En el lugar trabajaron efectivos de la División Comisaría Primera, quienes constataron la veracidad del aviso y procedieron a realizar el corte momentáneo del tránsito en la zona para facilitar la labor de los servicios de emergencia. Asimismo, se hizo presente personal de Accidentología Vial, encargado de realizar las pericias correspondientes con el fin de establecer las causas del siniestro.

Testigos ocasionales relataron que el impacto fue violento y que ambos vehículos circulaban a velocidad considerable al momento del choque. Algunos vecinos del sector se acercaron a auxiliar a los heridos mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

Fuentes policiales consultadas por este diario informaron que se labraron las actuaciones de rigor y que las causas del siniestro serán determinadas una vez concluidos los informes técnicos y las declaraciones testimoniales. No se descarta que uno de los conductores haya perdido el control por una maniobra imprudente o por una distracción en la conducción.