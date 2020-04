Fuerzas de Seguridad homenajearon al prefecto Ricardo Soto en Río Gallegos

El día sábado, las fuerzas de seguridad de la Provincia realizaron, de manera simultánea en todas las localidades, un homenaje al prefecto Ricardo Soto, fallecido en un operativo de control por el COVID-19 en la ciudad de Puerto Deseado.

En Río Gallegos el homenaje contó con la presencia del ministro de Seguridad, Lisandro De La Torre, el jefe de la Policía (R), José Luis Cortés, el secretario de Estado de Seguridad, Gustavo González Díaz, la titular de la Agencia de Seguridad Vial, María Sanz, el superintendente de Seguridad, Dante Abboud, el jefe de la Unidad Regional Sur, Walter Trillard, y el subsecretario de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Diego Farías, como así también todo el personal de la Prefectura Naval Argentina.

Tras el homenaje, el prefecto general de la Prefectura Naval Argentina, Mario Rubén Farinon, envió una carta de agradecimiento para con la Policía de la Provincia de Santa Cruz donde destacó las acciones de solidaridad y homenaje llevadas adelante por las fuerzas de seguridad.

“Acciones como la mencionada, la de rendir homenaje a un camarada que realizó el sacrificio máximo cumpliendo su deber con enorme responsabilidad y vocación en el marco de una situación sin precedentes que pone en riesgo la vida de miles de argentinos, trasciende la condición de gesto. Es un símbolo de unión, de fraternidad, de solidaridad, de empatía y de respeto. Es expresión de la noble hermandad que nace desde el momento en que juramos ante la Bandera Oficial de la Nación defenderla y cumplir con nuestro deber hasta perder la vida”, detalla el escrito.

El homenaje se replicó en toda la provincia.

Y prosigue: “El dolor que trae la pérdida de un camarada no tiene comparación y es un tormento que azota no sólo a una institución sino a familias enteras. No hay nada que nos prepare para un golpe tan duro, sin embargo, el respeto, el homenaje y la solidaridad ante tamaña desgracia, coadyuvan a serenar la tempestad que apareja tanto desasosiego y dan perspectiva de la importante misión que cumplimos cada vez que vestimos el uniforme”.

Por último, el prefecto general indica: “Por todo lo expuesto, deseo hacer llegar a usted y a todo el personal a su cargo, en nombre de la Prefectura Naval Argentina, el más sincero agradecimiento por acompañarnos tan fraternalmente en este angustiante momento”