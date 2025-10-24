Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz desarticuló una presunta red dedicada a la comercialización de estupefacientes en la capital provincial. Cuatro allanamientos simultáneos, vehículos adulterados, armas, municiones y una importante cantidad de droga forman parte del resultado de un operativo que demandó meses de investigación e inteligencia criminal.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales y judiciales consultadas, se pudo saber que durante la mañana del viernes, la capital de Santa Cruz fue escenario de un amplio despliegue policial que culminó con uno de los procedimientos más significativos del año en materia de narcotráfico.

Las balas halladas por la Policía. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La División Narcocriminalidad, dependiente de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, ejecutó cuatro allanamientos ordenados por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos a cargo de Claudio Vázquez. Las acciones contaron con el apoyo de Fuerzas Especiales, la Guardia de Infantería y distintas dependencias policiales bajo la coordinación directa de la División de Investigaciones.

El Grupo de Operaciones Especiales realizando un corte en la zona durante un allanamiento. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Los operativos se llevaron adelante de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad: Avellaneda y Magallanes, Belgrano y Santiago del Estero, José Ingenieros y Potosí, y en Magallanes al 300. En cada uno de los domicilios intervenidos se incautaron distintos tipos de evidencia que confirmaron las sospechas de una organización dedicada a la distribución de drogas a pequeña y mediana escala.

El paquete de cocaína estaba dentro de un auto. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En la vivienda de calle Belgrano, los efectivos detuvieron a dos hombres y secuestraron dos vehículos, un Fiat Duna y un Volkswagen Polo Trak. En el primero hallaron una gran cantidad de municiones de diversos calibres y detectaron adulteraciones en el motor, lo que sugiere que podría tratarse de un vehículo “mellizo” o con documentación apócrifa.

El último sospechoso fue detenido en plena zona céntrica. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En el segundo automóvil, los investigadores encontraron un paquete con más de un kilo de cocaína, identificado con la marca “Los Delfines del Perú”, un sello vinculado a un cártel sudamericano que ya había sido mencionado en otras investigaciones recientes en la Patagonia.

Además, en otro de los allanamientos se secuestró una bolsa tipo ziploc con medio kilo de marihuana, junto con una suma considerable de dinero en efectivo, presumiblemente producto de la venta de estupefacientes.

Momento en el que se realizaba uno de los procedimientos. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En total, siete personas fueron detenidas. Seis de ellas durante los allanamientos y una séptima fue interceptada más tarde, cuando intentaba huir a pie por calle Sarmiento, en plena zona céntrica de nuestra ciudad capital luego de abandonar su vehículo -un Renault Kangoo- en inmediaciones de Mariano Moreno, antes de llegar a Corrientes. Todos los implicados quedaron a disposición del Juzgado Federal de Río Gallegos, a la espera de las nuevas directivas judiciales.

Según pudo saber este diario, la banda operaría vendiendo droga a través de servicios de mensajería instantánea y se busca establecer si usarían personas dedicadas a hacer delivery para poder distribuir la sustancia, simulando llevar pedidos de comida.

La bolsa con marihuana y una importante cantidad de dinero. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Fuentes policiales indicaron que la investigación se inició varios meses atrás, a partir de tareas de inteligencia que permitieron establecer movimientos sospechosos vinculados con la comercialización de drogas en distintos barrios de la ciudad. Gracias a la coordinación entre divisiones especializadas, se logró reunir pruebas suficientes para avanzar con las órdenes de allanamiento, lo que finalmente derivó en el operativo de este viernes.

Una de las armas secuestrada por la Policía. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

“Se trató de un operativo planificado durante mucho tiempo, que demandó un esfuerzo considerable en términos logísticos y de inteligencia. El resultado es altamente positivo y marca un paso importante en la lucha contra el narcotráfico en nuestra provincia”, afirmó un alto mando de la fuerza de seguridad, respecto de los resultados de los procedimientos.

Con este golpe, las autoridades esperan haber desarticulado un eslabón clave en la cadena de distribución local. No obstante, la investigación continúa, ya que no se descarta la existencia de más personas involucradas o vínculos con organizaciones de mayor alcance que operan en el sur del país.