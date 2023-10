Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cuenca Carbonífera no se recupera del cimbronazo que se registró en los últimos días, cuando se supo de una serie de allanamientos y el golpe al narcotráfico donde se incautaron más de 100 plantas de marihuana.

Se trató de un procedimiento que se hizo en la localidad de Río Turbio, en los pabellones de YCRT, y que tiene como principal acusado a un hombre de apellido Valdez. Él encabezaba una asociación junto a otras personas y usaba a menores de edad para que vendieran marihuana en establecimientos escolares.

Tal como lo informó La Opinión Austral, la investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal, a cargo de Julio Zárate, había comenzado con una denuncia anónima y el miércoles el Juzgado Federal de Claudio Vázquez había dispuesto los allanamientos.

Julio Zárate, fiscal federal de Río Gallegos.

El representante del Ministerio Público dialogó con LU12 AM680 y contó detalles: “Inició con una denuncia anónima de un escuadrón de Gendarmería, es un método que está previsto en la ley de estupefacientes, en la cual la gente va, denuncia y si lo desea, deja constancia de sus datos”.

Sobre cómo se llegó al dato de que la marihuana era distribuida entre adolescentes y así ingresaba a los colegios, Zárate comentó que: “El marco de la denuncia fue en esos términos, lo que caracterizó el trabajo de inteligencia particularmente para ver los movimientos, dentro de los movimientos que hay muchos no lograron dar con la causa, pero hay movimientos donde involucran a menores. Lo que se destaca es que adonde estaban yendo a comprar son lugares muy cerrados, se podía visualizar desde afuera movimiento de gente los fines de semana“.

Respecto a los investigados, Zárate indicó que en este caso en particular hay una sola persona detenida, pero “hay otra persona que si bien no está detenida, ya estaría por fijarse la fecha de la indagatoria” y sobre el resto de los secuaces expresó: “Hay que tratar de llegar específicamente adonde estaba guardada la droga, el hecho de no poder identificar a las personas que trabajan con ellos se seguirá trabajando para dar con ellos más adelante, pero particularmente era tratar de dar donde y cuánta cantidad de plantas tenían y demás, más allá de eso hay otra información y evidencia de que hay varias plantaciones y flores secas para comercializar no sólo en etapa de cultivo”.

En relación a cómo era el modus operandi que llevaban adelante para vender la droga en las escuelas, dijo que no podía testificar sobre algunas de las cosas, pero lo que sí “puedo decir es que esto es más común de lo que la gente piensa o cree, el tema de que los padres estén alerta y hagan la denuncia si sospechan de estas cuestiones, este caso lo que tiene de particular es que no teníamos otra denuncia, pero el movimiento era muy grande, el lugar era un pasillo de viviendas, pero más allá de esto esta persona tenía todo un piso, tenía todos los departamentos para él, los perros tenían que salir porque estaban mareados”.