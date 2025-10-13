Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El hecho tuvo lugar alrededor de las 19:05 del domingo 12 de octubre de 2025, cuando un automóvil Toyota Corolla blanco y una motocicleta Siam 110 roja colisionaron en la intersección de Avenida Balbín y calle 19 de Diciembre, uno de los sectores más transitados de la capital santacruceña.

De acuerdo con la información oficial brindada por la División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia, el incidente fue reportado mediante un llamado telefónico que alertó sobre la colisión. Inmediatamente, personal de la Comisaría Sexta acudió al lugar para constatar la situación, señalizar la zona y garantizar la seguridad de los transeúntes y automovilistas.

Dos personas heridas fueron trasladadas al hospital

A raíz del impacto, los ocupantes de la motocicleta, un hombre y una mujer adultos, resultaron con heridas visibles. El conductor presentaba escoriaciones y manchas de sangre en el cuero cabelludo, mientras que su acompañante refería intensos dolores en las piernas.

Personal del Hospital Regional Río Gallegos acudió rápidamente al sitio y trasladó a ambos heridos al nosocomio para su atención médica. Más tarde, el parte oficial confirmó que la mujer sufrió una fractura de tobillo derecho, mientras que el motociclista se encontraba estable. Por su parte, la conductora del Toyota Corolla no presentó lesiones físicas.

Intervención judicial y pericias en el lugar

Efectivos de la División Accidentología Vial realizaron las diligencias de rigor, incluyendo tomas fotográficas, relevamiento de huellas y mediciones técnicas destinadas a determinar la mecánica del siniestro.

El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia N° 2 de Río Gallegos, a cargo de la Dra. Yamila Bórquez, quien dispuso que a ambos conductores se les realizaran extracciones sanguíneas y de orina, además del establecimiento de domicilio, quedando sujetos a disposición judicial.

La Policía reiteró un llamado a la responsabilidad vial

Desde la Policía de Santa Cruz recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito, usar casco y cinturón de seguridad, y mantener la prudencia al volante. También remarcaron que la prevención y la conducción responsable son fundamentales para evitar nuevos accidentes con consecuencias graves en las calles de Río Gallegos.