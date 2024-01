Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los vecinos y vecinas de la localidad de Puerto Deseado no salen de la conmoción, luego de que se dieran a conocer dos videos con contenido violento en redes sociales. En las imágenes, un ciudadano que va caminando por la vía pública se jacta de haber apuñalado a otro hombre: “Todo el cuello le abrí. No saben gente… ¡activo!”, dice.

El hombre que se ve en los dos videos fue identificado como Elías Castro, un joven de 18 años de edad que en este momento está detenido en la comisaría local, a la espera de ser indagado por una jueza. El ataque en cuestión ocurrió el pasado 28 de enero a plena luz del día y afuera de una vivienda.

Mientras, la víctima de la agresión resultó ser Maximiliano Ezequiel Cárcamo, un chico de 20 años que estuvo internado en las instalaciones del Hospital Distrital por varias horas. Allí le realizaron las curaciones correspondientes en las heridas, estuvo bajo observación y a las pocas horas recibió el alta médica.

Elias Castro fue detenido tras sus videos.

Pedido de justicia

El lunes a horas de la tarde noche, un grupo de personas salió a las calles para pedir acción de la Justicia, debido a que horas antes Castro había fijado domicilio en la seccional local y se encontraba en libertad. La madre del agresor había comentado que el joven padece esquizofrenia.

Maximiliano estuvo participando de la marcha y habló con los medios locales. Contó que en el momento del ataque él estaba hablando con un amigo afuera de su casa y se cruzó con Castro, “cruzamos palabra como siempre, nos invitamos a la calle y fuimos a la esquina, porque no iba a hacer quilombo afuera de mi casa”.

Karina Neira (a la derecha) en la marcha de pedido de justicia.

Sin embargo, cuando llegaron a la esquina se dio cuenta de que Castro había sacado un cuchillo. “Cuando me quise defender ya tenía tres tajos en la espalda, cuando por fin le puede sacar el cuchillo llegó un vecino y trató de separarnos. Agarré el cuchillo y el vecino me dijo: ‘No te cagues la vida'”, contó.

“Tuve problemas con él hace dos años y para mí ya fue, yo me la ando rebuscando y mirando mi pasado no avanzo. Yo estoy más concentrado en el trabajo, esta vez me jodió lo del puerto porque andan a full y yo necesitaba laburo. Me generó bronca todo esto porque no se bancó un mano a mano, cualquier salame hoy en día tiene un cuchillo”.

“Que no salga más”

Por otro lado, Karina Neira, la madre de Maximiliano, habló con el diario La Opinión Zona Norte y contó que su hijo “está bien, estable, las heridas no perforaron intestino, ni pulmón y gracias a Dios ya está en casa”. El joven tiene que seguir acercándose al nosocomio para controles, en especial si tiene dolor en las heridas.

Asimismo, la mujer comentó a este medio que están esperando la respuesta del magistrado. Fuentes oficiales le informaron a La Opinión Zona Norte que en horas de la mañana del martes, el agresor se encontraba alojado en las instalaciones de la comisaría, a la espera de ser indagado este jueves a primera hora.

“Queremos saber si este chico va a quedar preso o lo van a soltar, estamos asustados porque en uno de los videos dice que no va a parar hasta matarlo… Esto que pasó ocurrió en pleno día, a las 11 de la mañana, así que imagínate cómo estamos nosotros. Trato de sobrellevarlo para que mi hijo no se me caiga”, manifestó Karina.

El miedo de la familia es debido a que Castro subió dos videos en las redes sociales y en uno de ellos soltó una fuerte amenaza. En un primer video, el joven dice: “Qué onda la gente, guacho. Acabo de apuñalar a uno tranqui ahí… Miren lo que me hizo, esto nomás (muestra su dedo índice ensangrentado). Lo apuñalé así (gesticula con su brazo) y listo”.

Y luego de entregarse en la dependencia, por pedido de su madre, subió otro video con amenazas. En el segundo clip, que subió a su cuenta de TikTok, el joven dice “me hicieron tocar el pianito en la comisaría. Me sacaron un par de fotos, como todo fachero que soy. Todo por el pu… este de m… ‘Safaste’ (sic) de onda nomás, porque estaba de buen humor. Te voy a explotar gordo”.

Karina continuó dando a conocer que su hijo “no tiene la culpa, estaba en mi casa tranquilo y saludando a un amigo afuera cuando ese muchacho se apareció de golpe”. Y comentó que en otra oportunidad Castro “le rompió la carretilla en dos partes a mi hijo y ahora se ve que quiso revancha, porque mi hijo en ningún momento lo buscó, él había dejado todo atrás para mejorar su vida”.

“La verdad yo no lo entiendo, no entiendo cómo sigue así. Fue a mi casa y le dio 10 puñaladas a mi hijo, que gracias a Dios está vivo porque por un suspiro casi no la cuenta. Y todavía está en veremos si va a seguir preso o no, cuando para mí debería estar detenido y no salir más”, finalizó la madre de Maximiliano.