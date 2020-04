Hace deliveries y la Policía no creyó que es argentino: “Si te veo de nuevo te meto preso”

Se trata de un joven, padre de dos nenas, que se gana la vida repartiendo los pedidos de una heladería de Río Gallegos. Fue interceptado en un control de la Policía, le dijeron que su permiso era trucho, al igual que su documento y le hicieron firmar una infracción bajo amenaza de detención. A nivel nacional, las denuncias en el INADI crecieron un 40% durante la cuarentena. Desde el organismo adelantaron que se comunicaron con el joven y activarán el protocolo.

Un hecho de discriminación y abuso de autoridad se conoció en las últimas horas cuando un repartidor de alimentos fue obligado a firmar el acta de notificación por infracción al DNU, pese a que contaba con toda la documentación para poder circular y trabajar.

Se trata del caso de Damián, un joven padre de dos nenas que vive en el barrio Belgrano y que trabaja haciendo deliveries para una conocida heladería de nuestra ciudad capital, además de hacer algunas changas en su taller

Desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, Damián cuenta con los permisos especiales para poder trabajar llevando a domicilio los pedidos hechos por los vecinos e incluso ha pasado controles policiales sin mayores inconvenientes, pero en dos ocasiones le labraron el acta de infracción.

Damián se comunicó con La Opinión Austral y comentó cómo es su situación actual, cómo eran los controles que pasó sin problemas y el momento de discriminación que sufrió por parte de un agente de la Policía Provincial.

“No me dejan laburar, yo ahora no quiero arriesgarme a salir a laburar y que me saquen el auto”, comenzó diciendo el joven, quien además contó que “pasé un montón de controles todo el tiempo y no pasaba nada”.

Sobre uno de los retenes en los que lo interceptaron, pasó lo que menos esperaba: lo notificaron. “Eso pasó una semana atrás, en la avenida Balbín y la autovía, cuando estaba yendo a dejar un pedido. Me dijeron que yo no podía transitar, que estaba inhabilitado, pero yo les mostré la declaración jurada de Nación, el permiso del trabajo. Igual, bueno, firmé y les pregunté si podía sacarle una foto para mostrarle a mi jefe, porque a mí, hasta donde entiendo, no me correspondería el acta”, dijo el muchacho.

El día del abuso

El hecho tuvo lugar el viernes, cerca de las cuatro de la tarde, en la esquina de las calles Río Negro y Béccar.

Al igual que desde el primer día del aislamiento, Damián andaba con todos los permisos especiales para poder circular, pero “me pararon, primero vino un policía, después otro, que creo que era de rango más alto, y me empezó a amenazar, aunque tuviera mis papeles”.

Pese a contar con el certificado de permiso para circular Damián se vio impedido de realizar su trabajo.

“¿Vos pensás que soy p…? Esto es trucho, la declaración y el DNI, vos no sos de acá, vos no sos argentino”, le dijo el agente de la fuerza de seguridad. Tras los primeros improperios -según indicó el joven a este matutino-, el efectivo le dijo: “‘yo te secuestro el auto y te meto preso si no firmás el acta’, siempre amenazándome, eran como cinco o seis policías los que estaban, no me dijeron sus nombres ni nada”.

“No me dejaron sacarle foto como en la primera infracción, apenas firmé, me la sacaron de la mano”, aseveró el joven, al mismo tiempo que dijo recibir una última amenaza: “Si te veo de nuevo te meto preso”, le dijo el policía.

Más allá del mal momento que pasó, Damián ahora tiene otro problema: teme salir a laburar por miedo a que le saquen el rodado y no tiene forma de hacer plata debido al aislamiento: “No puedo llevar plata a mi casa, tengo dos hijas, no puedo abrir el taller. ¿Cómo hago para llevar el pan de cada día a mi casa?”, dijo. Su mujer es peluquera, pero también vive con la plata que hace en el día: “No le están pagando el sueldo. Yo estoy parado en mi casa y me siento mal, a mis hijas les van a faltar los pañales y la comida”.

INADI

Desde el comienzo de la pandemia ha habido casos de discriminación, primero a las personas oriundas o con rasgos asiáticos y luego con los que menos tienen. La titular del INADI, Victoria Donda, indicó que “se han incrementado en un cuarenta por ciento las denuncias”.

Lucrecia Vivanco, titular del ente en nuestra ciudad capital, sostuvo conocer el caso de Damián, aunque hasta el momento no se ha realizado la denuncia correspondiente. Asimismo, en la jornada de ayer se comunicó con el joven y adelantó que se activará el protocolo correspondiente para tratar de identificar al efectivo.