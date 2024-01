Hallan a una mujer calcinada dentro de un vehículo en La Rioja e investigan un femicidio

Una mujer de 39 años fue hallada calcinada dentro de un vehículo en llamas sobre una ruta provincial de La Rioja y los investigadores demoraron a su expareja, quien tenía una restricción perimetral hacia la víctima, informaron hoy fuentes policiales.

El hallazgo tuvo lugar ayer por la mañana en la ruta provincial 25, a la altura de paraje La Ramadita, a unos 30 kilómetros de la capital riojana, cuando transeúntes que circulaban por la zona vieron un Volkswagen Saveiro en llamas.

Ante esta situación, se acercaron para extinguir el incendio y notaron que dentro del vehículo había un cuerpo carbonizado.

Luego de ello, personal policial se presentó en la zona y realizó una serie de pericias para identificar a la víctima.

Fuentes policiales informaron que la persona fallecida era Ana Cecilia Martorelli (39), una docente que había sido denunciada como desaparecida la noche anterior.

En ese contexto, los investigadores investigan un femicidio y demoraron como sospechoso a la expareja de Martorelli, quien tenía una restricción para acercarse a ella.

Además, fue citada a declarar la actual pareja de la mujer de 39 años, con el fin de que aporte datos que puedan ayudar al avance de la investigación, mientras que una especialista en Arqueología y Antropología Forense de la provincia de Catamarca fue convocada para intervenir en las pericias.

Martorelli tenía tres hijos y había publicado una serie de fotos en la red social Facebook con el marco "Nací para ser libre, no asesinada".

Por su parte, su hermana, Emilia Martorelli, subió en las últimas horas una historia a la mencionada red social en la que lamenta su fallecimiento: "Te amo y te amaré por siempre hermana. Hermosa como siempre, te voy a extrañar lo que me quede de vida. Que Dios tenga misericordia por tu alma. Gracias por todo el cariño de cada persona que me ha enviado fuerzas en este momento tan difícil".

Por último, otra hermana de la víctima, Florencia Deborah, posteó una imagen despidiéndose de Ana Cecilia: "Te voy amar toda la vida", expresó.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463). (Télam)