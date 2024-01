Hallan a una mujer de 70 años muerta en Villa Mercedes y demoran a su hijo

Una mujer de 70 años fue hallada muerta hoy en su casa de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, y mientras se esperan los resultados de la autopsia para establecer si se trató de una muerte violenta o no, la Justicia dispuso que su hijo quede demorado, informaron fuentes policiales.

La víctima fue identificada como Marta Magallan, quien esta madrugada fue hallada muerta en su departamento ubicado en el monoblock 4 del complejo ubicado en Hipólito Yrigoyen y Guayaquil, del barrio 960 Viviendas "Santa Rita de Casia", de Villa Mercedes, a 100 kilómetros de la capital de San Luis.

Cuando la policía llegó al lugar alertada por un llamado realizado por un familiar, encontró al hijo de la mujer fallecida, quien quedó demorado a disposición judicial mientras se llevan a cabo las primeras diligencias.

Si bien las pesquisas sospechan que la mujer pudo ser víctima de un crimen, se esperan trabajan los resultados de la autopsia para establecer si se trató de una muerte violenta o no.

En principio, los detectives observaron que Magallan presentaba algunas lesiones en el rostro, aunque no se pudo establecer a simple vista si eran recientes o de vieja data, explicó a la prensa el fiscal a cargo de la causa, José Olguín.

Algunos vecinos declararon que la mujer y su hijo mantenían fuertes discusiones, ya que el hombre tiene aparentemente problemas de adicciones, siempre según las fuentes policiales.

(Télam)