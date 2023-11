Hallan a una pareja muerta a puñaladas en Paraná y se investiga si ella lo mató y luego se suicidó

Un hombre de 39 años y una mujer de 38 que habían sido pareja y tenían hijos en común, fueron hallados muertos a puñaladas en una vivienda de la ciudad entrerriana de Paraná, donde se inició un incendio, y la principal hipótesis de los pesquisas es que ella lo asesinó y luego se suicidó, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho, que fue dado a conocer hoy, ocurrió entre las últimas horas del viernes y la madrugada del sábado en una vivienda ubicada en calle Crisólogo Larralde, en la zona sur de la capital provincial.

Allí personal de Bomberos Voluntarios arribó luego del llamado de vecinos ante el fuego y humo que salía de una de las habitaciones.

Luego de romper la puerta principal del domicilio, los efectivos ingresaron y hallaron a la pareja desnuda y muerta a puñaladas en el comedor, detallaron los voceros, quienes identificaron a los fallecidos como Walter Barrios (39) y Gisela Rodríguez (38).

Ambos "habían sido pareja, tenían hijos adolescentes en común y se separaron hace unos 8 años, aunque pocos meses atrás comenzaron a verse de nuevo", detalló a Télam la subdirectora de Investigaciones de la policía de Paraná, María de los Ángeles Facciano.

La vocera también confirmó que en el domicilio vivía Barrios únicamente, mientras que la mujer llegaba sola para los encuentros.

Sobre el estado de los cuerpos, la funcionaria policial dijo que el hombre tenía cerca de 10 puñaladas, principalmente en la zona del tórax y la espalda, mientras que Rodríguez presentaba únicamente un corte en una de sus muñecas, con "abundante pérdida de sangre".

Si bien la principal hipótesis que manejan los investigadores es que la mujer fue quien atacó a Barrios y luego se suicidó, Facciano aclaró a Télam que "por ahora es una hipótesis de varias, y no se descarta ninguna".

En ese sentido, la fiscal a cargo de la investigación, Patricia Yedro, ordenó el secuestro de numerosos elementos de interés para la causa y un relevamiento de huellas dactilares en la zona, a pesar de que no se encontraron puertas ni ventanas forzadas.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial de Oro Verde, donde en las próximas horas se le realizarán las autopsias y estudios correspondientes.

Por otra parte, Facciano detalló que las heridas fueron producidas con un cuchillo hallado en el comedor de la casa, que aún no se estableció qué fue lo que inició el fuego en la habitación y que trabajan en conocer las causales del hecho.

Por eso, recabaron los testimonios de vecinos y familiares de ambos para tener indicios sobre la relación entre ambos.

En el lugar trabajó también personal de Bomberos Zapadores de Paraná, de la comisaría 15ta., y de las Divisiones de Homicidios, Criminalística e Investigaciones de la policía entrerriana. (Télam)