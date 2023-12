Hallan asesinada a una enfermera que era buscada en Jujuy y su novio confesó el femicidio

Una enfermera que era buscada desde el miércoles pasado en la localidad de La Esperanza, en el este jujeño, fue encontrada asesinada esta madrugada y por el femicidio fue detenido un hombre que mantenía una relación de pareja con la víctima, quien le confesó a la policía su responsabilidad en el crimen, informaron fuentes judiciales.

La víctima fue identificada como Yamila Antonela Villanueva (35), quien tenía un hijo de cinco años y trabajaba como enfermera en el hospital Guillermo Paterson de San Pedro de Jujuy, y había sido vista por última vez el miércoles, cuando se dirigía en su moto a su lugar de trabajo.

Los familiares de Yamila comenzaron a preocuparse cuando los vecinos de la mujer los alertaron que en la vivienda se hallaba el niño de 5 años solo, y que su madre no había regresado.

Ante esa situación, uno de los familiares se dirigió al Hospital Paterson de San Pedro de Jujuy y observaron que la moto de Yamila se encontraba estacionada allí, pero que ella no estaba trabajando, por lo que decidieron ir a realizar la denuncia ante la comisaría local.

Los policías activaron de inmediato el protocolo de búsqueda de personas en la provincia y, como parte de la investigación, concurrieron a buscar a quien era su eventual pareja, un hombre de 35 años.

En ese marco, alrededor de las 2 de la madrugada de hoy, personal policial fue en busca del mismo y al llegar a su domicilio, este pretendió darse a la fuga, no obstante lo cual, se logró su aprehensión y, minutos más tarde confesó de manera voluntaria ante los efectivos que tenía "responsabilidad sobre el hecho", confirmó en una conferencia de prensa el fiscal Alfredo Blanco, quien estuvo acompañado por otras autoridades intervinientes en el caso.

El fiscal explicó que, tras esa confesión, el hombre dio indicios del lugar donde se hallaba el cuerpo, por lo que se realizaron inspecciones hasta que finalmente fue encontrado el cadáver cerca de las cuatro de esta madrugada, en un canal próximo al ingreso al lote El Puesto, perteneciente a La Esperanza, localidad del departamento San Pedro de Jujuy, que dista a unos 65 kilómetros al este de la capital provincial.

Tras las pericias de rigor, el cuerpo fue trasladado a la morgue del centro judicial de San Pedro, donde la madre de la víctima y otros familiares aguardaban para el proceso de reconocimiento.

El crimen de la joven se habría producido unas “20 horas antes del momento de la denuncia” por su desaparición, aunque no se dio mayor información al respecto.

Fuentes judiciales aseguraron que el hombre detenido no tenía denuncias de episodios previos de violencia de género, y que se aguarda para las próximas horas la indagatoria del mismo, donde se aguardará si realiza una confesión o se abstiene a declarar.

Profesionales del Comité de Actuación ante Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Personas de la Diversidad se encuentran acompañando y asistiendo a la familia, que desde el mismo miércoles de la desaparición de Yamila habían realizado posteos en las redes sociales para solicitar la colaboración de los vecinos en su búsqueda.

"Ayudanos a encontrar a Yamila Antonela Villanueva", dice uno de los carteles publicados por la hermana de la víctima cerca de la medianoche de ayer, en el que aparece una foto de la mujer con una descripción de su fisonomía, y que este mediodía contaba con decenas de mensajes que expresaban su dolor por el hallazgo del cadáver. (Télam)