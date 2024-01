Hallan asesinado de dos puñaladas a un changarín en su vivienda de la localidad de Zárate

Un changarín de 55 años fue hallado asesinado de dos puñaladas dentro de su vivienda en la localidad bonaerense de Zárate y se investiga si fue atacado por personas con las que se solía reunir, informaron hoy fuentes policiales.

El cuerpo de Ramón López fue hallado en su casa de las calles Estrada y Calle 24, del mencionado partido del norte de la provincia de Buenos Aires, luego de que una de sus sobrinas denunció que no tenía contacto con la víctima desde el pasado viernes.

Según indicaron las fuentes, personal del Comando de Patrullas local arribó a la vivienda, donde en su interior fue hallado el cuerpo del hombre tendido en el suelo de uno de los ambientes.

Tras la revisión del cadáver, se constató que la víctima tenía dos lesiones mortales producidas con un elemento punzocortante en el tórax y el abdomen.

También se indicó que, por las livideces cadavéricas, el cuerpo presentaba más de 48 horas de haber sido asesinado, por lo que los investigadores creen que el crimen ocurrió entre el viernes y las primeras horas del sábado.

Si bien los ingresos a la casa no presentaban signos de haber sido violentados y no había desorden en los ambientes, la familia denunció el faltante de un televisor y una bicicleta que López utilizaba para trasladarse.

"El hombre era changarín y hacía trabajos de albañil. Se reunía con otros hombres a beber alcohol", expresó a Télam una fuente.

Por esa razón, si bien no se descarta el móvil del robo, otra de las hipótesis que manejan los investigadores es un crimen cometido por conocidos de la víctima.

Los investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Zárate comenzaron con el relevamiento de cámaras de seguridad, "que son muy pocas en la zona", confió un pesquisa.

Además, se espera el testimonio de vecinos y allegados para poder determinar los últimos movimientos de la víctima.

(Télam)