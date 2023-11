Hallan otros 25 panes de cocaína con la foto de Tony Montana en el rio Paraná

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un paquete que contenía 25 panes de cocaína de alta pureza fue hallado flotando en las aguas del río Paraná, a la altura de la localidad santafesina de Pueblo Esther, y se presume que es parte del cargamento de 110 kilos de esa droga secuestrado el sábado último en Rosario y Arroyo Seco, ya que tiene el mismo empaque con la foto de Tony Montana, el protagonista de la película Scarface, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

La cocaína fue localizada en el río, a la altura de la denominada Bajada Rimoldi, en el camping de dicha localidad situada unos 18 kilómetros al sudeste de la ciudad de Rosario.

"El aviso lo dio una pareja que estaba pescando en la zona y enganchó un bolsón sospechoso", indicó a Televisión Litoral-Canal 3-Rosario el jefe del Comando Radioeléctrico de Pueblo Esther, Fabián Fantín.

Según reportó el jefe policial, "el bolsón contenía 25 panes de aproximadamente de un kilogramo cada uno de cocaína de alta pureza, valuado entre siete y ocho millones de pesos cada uno".

Los ladrillos tenían en el empaque la figura de Tony Montana, el personaje principal de la película Scarface representado por el actor Al Pacino, por lo que se sospecha que formaba parte del cargamento de 110 kilos secuestrado el sábado último entre Rosario y Arroyo Seco, junto a una lancha, que tenían la misma ilustración.

Al respecto, Fantín informó que los ladrillos secuestrados en Pueblo Esther fueron trasladados en custodia a la sede de la Prefectura Naval de la zona, por disposición del juez Federal 3 en Rosario, Carlos Vera Barros, quien interviene también en la causa por el otro hallazgo..

En el marco de ese expediente, los investigadores policiales y judiciales realizaban un monitoreo para tratar de establecer el trayecto que utilizó la banda narco para trasladar la droga.

Los pesquisas establecieron que la embarcación incautada había sido comprada la semana pasada por un hombre de la provincia de Buenos Aires, aunque por el momento no pudo ser hallado.

Por su parte, el jefe de Prefectura Naval Argentina (PNA) de Rosario, Gerardo Barrios, confirmó que tras el secuestro de la cocaína se realizaron diversos allanamientos ordenados por el juez Vera Barros, entre ellos en el domicilio del supuesto comprador de la lancha, aunque el resultado fue negativo.

"Esta lancha tiene un titular registrado, que cuando lo contactamos el sábado a raíz de la aparición, manifestó que la había vendido el 2 de noviembre a una persona en Buenos Aires", añadió el vocero.

Según Barrios, esa persona -que ya fue identificada porque el vendedor aportó su documentación- "no había hecho la transferencia, ya que la iban a realizar en Prefectura con una gestoría".

Con los datos aportados, la fiscal Adriana Saccone le solicitó al juez Vera Barros la realización de un allanamiento en la casa del supuesto comprador, el cual se realizó en las últimas horas pero su resultado fue negativo.

"No se lo pudo localizar" al comprador, aseguró el jefe de la PNA, quien, a su vez, confirmó que los panes de cocaína secuestrados "tenían el logo y la foto del personaje de Al Pacino en la película Scarface, y unos helicópteros".

El comandante Barrios señaló que una de las claves está en determinar cuál fue el trayecto que realizó la embarcación y explicó que "hay enlaces con cámaras y un monitoreo que ya fue requerido por la justicia".

"Existen imágenes del trayecto que hizo la lancha para llegar hasta el lugar donde fue encontrada", aseguró.

El hallazgo de los 110 kilos de cocaína se produjo el sábado último tras un llamado telefónico que alertó a la PNA sobre la presencia de una lancha con motor fuera de borda, abandonada por dos hombres en el kilómetro 425 del río Paraná.

Cuando llegaron al lugar, los efectivos de Prefectura hallaron flotando en las cercanías tres bultos con más de 80 kilogramos de cocaína, en tanto, horas más tarde, se encontró un tercer bulto a la altura de la vecina localidad de Arroyo Seco, en cuyo interior había "otros 25 paquetes con más de 27 kilos de cocaína".

Según los expertos, la cocaína secuestrada tiene un valor "superior a los 500 millones de pesos", alrededor de medio millón de dólares.

El Ministerio Público Fiscal trata de determinar si detrás de este nuevo contrabando de droga existe una organización internacional con presuntos vínculos locales.

Como antecedente, en septiembre del año pasado cuatro personas fueron detenidas acusadas de participar de maniobras en el Puerto de Rosario para contrabandear casi 1.500 kilos de cocaína desde las terminales locales, en contenedores cargados de maní que fueron detectados en puertos de Brasil y Países Bajos.

Si bien el tráfico se produjo entre fines de junio y principios de julio de 2022, la maniobra se descubrió en septiembre y los arrestos se efectivizaron el mismo.

Catorce días antes, en procedimiento realizado en la ciudad de Rosario, la Policía Federal había secuestrado unos 1.600 kilos de la misma sustancia que iban a ser trasladados a España y presumiblemente desde allí a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, también a través del Puerto de Rosario.

A fines de septiembre pasado, la policía australiana incautó 200 kilos de cocaína en el puerto de Melbourne, en un barco carguero que había partido de un puerto de la ciudad santafesina de San Lorenzo, aunque luego había recalado en otros muelles antes de arribar a Australia.

En el caso de los más de 130 kilos de cocaína encontrados entre el fin de semana y hoy en el río Paraná, en cercanía de Rosario, los investigadores intentan determinar si la droga tenía como destino el mercado internacional o si iba a ser quedar en el país.

"Hay muchas hipótesis, se está trabajando, pero recién comienzo la investigación", dijo a Télam un vocero judicial. (Télam)