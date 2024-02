Hallan restos de mujer desaparecida en octubre en Cañuelas y su familia cree que fue un femicidio

Los restos de una mujer de 38 años que se encontraba desaparecida desde octubre del año pasado fueron hallados en un descampado de la localidad de Cañuelas en un avanzado estado de descomposición y los familiares de la víctima piden que se investigue como responsable a su expareja, quien había sido denunciado en siete ocasiones por violencia de género, informaron hoy fuentes judiciales.

El cadáver de Vanesa Garay (38), quien estaba desaparecida desde el 26 de octubre del 2023, fue encontrado el sábado pasado en una zona conocida como "Monte Matheu", de la mencionada localidad del suroeste de la ciudad de Buenos Aires, por un joven que caminaba por el lugar y se dirigía a su trabajo.

Según indicaron voceros judiciales a Télam, el cuerpo se encontraba "en un avanzado estado de descomposición y con escasa materia orgánica".

A partir del hallazgo, se procedió a la realización de la operación de autopsia en la morgue judicial de la ciudad de La Plata y hasta esta tarde se esperaban los resultados preliminares del procedimiento para confirmar las causas del deceso.

Personal de la Comisaría 1era. de la jurisdicción y Policía Científica intervinieron en el levantamiento de rastros y huellas en el lugar donde se encontró el cuerpo y finalmente el padre de la mujer de 38 años, Sergio Garay, confirmó ayer que la mujer fallecida era su hija.

Al respecto, los voceros señalaron que las claves para su identificación fueron un vestido negro, una cartera y un tatuaje con forma de galaxia que tenía la fallecida en su pierna derecha.

A pesar de ello, la abogada que representa a la familia Garay, Marcela Cano, aseguró a Télam que, a su criterio, existen irregularidades en los peritajes realizados en la zona del hallazgo del cadáver y sugirió que el cuerpo fue plantado.

"Teniendo en cuenta que su desaparición fue hace cuatro meses, sumado a la masa muscular que poseía Vanesa, es muy extraño el estado de descomposición con el que se halló este cuerpo. Esto se suma a que nadie pudo percibir el olor ya que a menos de 50 metros hay un barrio residencial. Creo que el cuerpo fue colocado allí hace no mucho tiempo", explicó Cano a esta agencia.

En ese sentido, la letrada agregó: "El lugar no fue peritado correctamente: unas horas después se encontraron pertenencias de Vanesa que los profesionales científicos no percibieron. Tampoco se constituyó en la zona del hallazgo el fiscal interviniente, situación que es obligatoria".

Siguiendo en la misma línea, Cano criticó duramente la labor del representante del Ministerio Público a cargo de la denuncia por averiguación de paradero de Garay, Roberto Javier Berlingieri, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Cañuelas.

"Ayer me presenté en las oficinas judiciales a las 11.30 y el fiscal no se encontraba en la dependencia. Hablé con dos secretarios que me informaron que se había recibido la denuncia por la desaparición en octubre, aunque resaltaron que la madre tenía un problema psiquiátrico. Luego me dijeron que ellos nunca trataron la denuncia como la averiguación de un delito y que solo investigaban el paradero. Esto para nosotros es una negligencia grave", manifestó la abogada.

Por otro lado, Cano sugirió una línea investigativa que apunta contra la expareja de Vanesa, quien había sido denunciado en siete oportunidades por atar, quemar y golpear a la mujer.

Sobre ello, detalló que el hombre es uno de los "mayores proveedores de drogas" de Cañuelas y que el día que desapareció Vanesa había pactado un encuentro con ella.

"Tuvieron una relación que había terminado hace unos años. Nunca lo tomaron como un sospechoso. De hecho, hay una filmación del último día en el que ella fue vista, donde se la ve cómo es seguida por detrás por un masculino", aportó.

Al respecto, la mamá de Garay, Mónica expresó en diálogo con Crónica TV que "los principales culpables de que no haya sospechosos fueron el fiscal y la policía" debido a que nunca investigaron en profundidad la desaparición de su hija.

"Jamás hicieron rastrillajes ni hicieron peritajes del celular de mi hija. Hubo testigos claves que dijeron dónde podría estar. Mi hija era paciente psiquiátrica y ellos no se preocuparon de que nunca volviera a su casa", relató angustiada al canal de noticias.

Finalmente, la madre de Vanesa apuntó contra la expareja de su hija: "Era un violento, un tóxico y proveedor de drogas. Le daba a mi hija todas las drogas que existen".

Vanesa Garay, madre de tres hijos adolescentes de 15, 17 y 18 años, había sido vista por última vez el 26 de octubre de 2023 cuando se fue de su casa del barrio San José de la localidad de Cañuelas.

Una cámara de seguridad cercana a su domicilio registró cuando se iba caminando sola desde la calle Vélez Sarsfield a la calle San Martín, donde se le perdió el rastro.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463). (Télam)