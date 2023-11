Hallan un cadáver calcinado dentro de un auto incendiado al costado de la autopista Rosario-Córdoba

El cadáver calcinado de una persona aún no identificada fue hallado dentro de auto prendido fuego, a la vera de la autopista Rosario-Córdoba, y se investigan las circunstancias del hecho, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El hallazgo se registró anoche, poco antes de las 20, a la altura del arroyo Ludueña, en la localidad de Funes, situada a 15 kilómetros al oeste de la ciudad de Rosario, consignaron a Télam los voceros consultados.

Tras extinguir el incendio del auto, un Volkswagen Suran blanco, los bomberos que acudieron al lugar hallaron en su interior el cadáver de una persona calcinada, cuya identidad y sexo no se pudo establecer.

"No descartamos ninguna hipótesis, aunque la de un accidente es poco probable porque es una zona de difícil acceso", señaló a la prensa la fiscal de homicidios dolosos de turno en Rosario, María de los Ángeles Granato, que acudió al lugar.

"No descartamos un suicido o la probabilidad de la intervención de otra persona", añadió la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Asimismo, precisó que debido al estado del cuerpo hallado, "no puede establecerse el sexo ni la identidad de la persona" por lo que el cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal de la Unidad Regional II de Rosario para que se realice la autopsia de rigor.

El hecho es investigado como muerte dudosa, consignaron a Télam los voceros del MPF. (Télam)