Hallan una carabina en una camioneta del hijo del hombre que continúa prófugo por el doble crimen

Una carabina fue secuestrada en el interior de una camioneta propiedad de un familiar del hombre que es intensamente buscado como principal acusado de asesinar a tiros a su esposa de 46 años e hijo de 12 en una estancia que estaban cuidando, en el partido de Chascomús, informaron hoy fuentes judiciales.

En tanto, la autopsia al cuerpo de María Eugenia Suárez, de 46 años, reveló que fue asesinada de "un disparo en la nuca a una distancia menor a 25 centímetros", según el informe que recibió el fiscal Jonatan Robert, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 descentralizada de Chascomús.

Según indicaron las fuentes, la mujer fue atacada cerca de las 21 horas del último viernes mientras cocinaba un pollo y murió instantáneamente.

En tanto, Ignacio Reddy (12), hijo de Suárez, presentó "un solo disparo en el abdomen y diversos golpes con un elemento duro en la zona del cráneo y la cara que le produjo varias fracturas", señaló un investigador.

El menor se encontraba en otro ambiente de la estancia, alejado unos 40 metros del casco del lugar, donde fue auxiliado y trasladado al hospital de la zona, donde falleció minutos después de ser intervenido quirúrgicamente.

Para cometer los crímenes, el autor de los disparos se utilizó un arma calibre .22, indicó un investigador.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que "son varias las hipótesis que se están analizando", aunque confirmaron que la principal tiene como sospechoso a la pareja y padre de las víctimas, identificado como Diego Aldolfo Reddy, de 44 años.

"El hombre sigue desaparecido, era baqueano de la zona, conoce los caminos y parajes donde estaba la estancia", relató a Télam un investigador.

La policía continúa realizando rastrillajes y averiguaciones para dar con el principal sospechoso, mientras se investigan otras hipótesis.

En las últimas horas se peritó una camioneta propiedad de un hijo de Reddy con una pareja anterior, en cuyo interior se incautó una carabina del mismo calibre que fue utilizado para dar muerte a las dos personas, por lo que los investigadores procuran establecer si el arma secuestrada fue la utilizada para cometer el doble crimen.

"El rodado fue utilizado para ir al campo y regresar al domicilio. No estaba abandonado", explicó un investigador.

El crimen de Suárez y de su hijo Ignacio Reddy se produjo el viernes por la noche en un campo denominado "Los Pinos", situado sobre el kilómetro 129 de la Autovía 2, en Chascomús.

De acuerdo a las fuentes, efectivos policiales acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertó acerca de una persona fallecida.

Una vez dentro de la estancia, los agentes hallaron el cuerpo de Suárez en la cocina, mientras que su hijo se encontraba gravemente herido en un galpón, ambos como consecuencia de disparos de arma de fuego.

El niño de 12 años fue trasladado de urgencia al hospital San Vicente de Paul, donde fue operado, pero finalmente falleció a raíz de las heridas de bala que sufrió.

El fiscal Robert contó que "la familia se movilizaba en una camioneta que estaba guardada dentro de uno de los galpones de la estancia", lo que les "da la pauta de que si ésta persona se retiró del lugar, lo hizo por sus propios medios".

"Con los vecinos que hemos podido hablar nosotros no nos daban cuenta de una relación conflictiva, en principio, entre el matrimonio. De hecho, estaban preparándose para irse de viaje para pasar las fiestas en una localidad balnearia", aseguró el funcionario judicial y añadió que "no se registraban en principio antecedentes entre la pareja", de denuncias por episodios de violencia de género.

En tanto, en el interior de la propiedad no se encontraron los ambientes revueltos ni faltantes de dinero o de otros elementos de varios de la familia dueña del lugar, añadieron los pesquisas.

