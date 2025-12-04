Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El hallazgo de un conjunto de cueros ovinos faenados y abandonados en una cantera ubicada en las afueras de Río Gallegos encendió nuevamente las alarmas en torno al abigeato, un delito que desde hace años afecta a los productores ganaderos de Santa Cruz. La intervención policial tuvo lugar este lunes por la tarde, luego de que personal de la Unidad Operativa Caminera Chimen Aike detectara la presencia de restos animales en un sector próximo a Estancia Punta Loyola.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, todo comenzó durante la mañana del pasado lunes, cuando efectivos de esa dependencia constataron la existencia de varios cueros ovinos en una cantera situada sobre la Ruta Nacional N° 40. La condición de los restos, en avanzado estado de descomposición, llevó a sospechar de inmediato que se trataba de una faena clandestina. Por tal motivo, se solicitó la colaboración de la División Operaciones Rurales, organismo especializado en este tipo de intervenciones debido a su vínculo directo con establecimientos ganaderos y zonas de campo.

Al arribar al lugar, la comisión policial corroboró la información inicial: un montículo de cueros ovinos, dispuestos de manera irregular y sin señales de descarte sanitario habitual. Allí también se encontraba el capataz de Estancia Punta Loyola, quien reconoció los elementos como propios del establecimiento luego de identificar dos caravanas botón de color naranja, con inscripción correspondiente al plantel ovino de la estancia. Ambos dispositivos fueron secuestrados para su resguardo y posterior análisis.

El procedimiento fue realizado bajo protocolos habituales para casos de presunto abigeato, un delito que en Santa Cruz históricamente ha generado pérdidas significativas para estancias y productores, especialmente durante épocas de esquila y parición. Aunque la cantidad de animales afectados no fue precisada, el hallazgo de caravanas identificatorias constituye un indicio central para avanzar con la investigación.

El procedimiento concluyó en horas de la tarde, con las caravanas secuestradas y los restos animales documentados para su análisis. La causa quedó en manos de la División Operaciones Rurales, que continuará las diligencias para determinar responsables y establecer la magnitud del hecho.