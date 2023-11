"Hice justicia, no me arrepiento", dijo el hombre detenido por asesinar a un vecino en Villa Lugano

El hombre que se estuvo prófugo cuatro años y que fue detenido acusado de asesinar a un vecino y de herir de gravedad a otro tras una discusión y pelea en el barrio Samoré de Villa Lugano en 2019, aseguró que con el homicidio "hizo justicia" y que lo "volvería a hacer" porque la víctima "se lo merecía" ya que era "un tipo malo" y que no se arrepiente de haberlo asesinado, informaron hoy fuentes policiales.

"Hice justicia, al que maté era un tipo malo, le pagaba a todo el mundo. Yo no me arrepiento de lo que hice, si volviera el tiempo atrás lo volvería hacer porque se lo merecía", aseguró Víctor Mauricio Tamagnon (40), alias "Mauri", al momento de ser apresado.

Tamagnon se lo acusado de asesinar junto a dos de sus hermanos a un vecino del barrio Samoré de Villa Lugano.

El crimen ocurrió el 21 de septiembre de 2019, cuando los tres hermanos se agarraron a trompadas con otros dos hombres -también hermanos entre sí- tras una discusión por problemas de vieja data.

Al momento de enfrentarse, un móvil de la Policía de la Ciudad llegó al lugar y separó a los involucrados, pero minutos más tarde, ambas facciones volvieron a atacarse en el pasillo ubicado entre las torres 4 y 5 del barrio Samore.

En esta segunda ocasión, "Mauri", quien tiene conocimientos en artes marciales, golpeó a uno de los hermanos con sus puños y con una cadena que tenía en su poder.

En tanto, los otros dos hermanos Tamagnon comenzaron a golpear al otro hombre, identificado por el apodo "Mandarina", a quien patearon varias veces en la cabeza.

No obstante, "Mauri" se sumó al ataque contra "Mandarina", y le propinó varios golpes con la cadena metálica que llevaba.

"Le dio con la cadena en la cabeza, en el cuerpo, y además lo pateó y saltó arriba de su cabeza", señaló a Télam un encargado de la pesquisa.

"Mandarina" quedó tirado en el piso inconsciente y fue trasladado en una ambulancia junto con su hermano al Hospital Álvarez, donde ambos recibieron las primeras asistencias.

Luego de tres días de agonía, "Mandarina" falleció producto de los golpes que recibió, que le provocaron múltiples fracturas en el brazo derecho y una hemorragia interna, indicaron las fuentes.

Por su parte, los Tamagnon se dieron a la fuga luego del ataque por lo que desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 60, a cargo de juez Luis Alberto Schelgel, ordenó la captura nacional e internacional de los prófugos.

Luego de ser detenido el mayor de los Tamagnon, efectivos de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) comenzaron a investigar un posible domicilio donde se cree que se ocultaba "Mauri".

El mismo estaba ubicado en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, donde el acusado residía con su hermana y trabajaba cortando el pasto en el barrio.

Los agentes federales montaron un seguimiento hasta que dieron con "Mauri", quien fue detenido en plena vía pública.

"Sabíamos que tras el crimen se ocultó en una zona rural y que en el último tiempo extrañaba a sus hijos, por lo que se fue a vivir a la casa de su hermana", precisó un pesquisa.

Tamagnon fue trasladado a la dependencia de la PFA a disposición de ser indagado por el juez de la causa, mientras continúa la búsqueda del tercero sospechoso.

(Télam)