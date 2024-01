Identifican a uno de los dos sospechosos buscados por el crimen de un playero en José C. Paz

Uno de los dos delincuentes prófugos por el crimen de Sebastián Ochoa, el playero de 20 años asesinado el 19 de enero durante un robo en la localidad bonaerense de José C. Paz, fue identificado y los investigadores piden la colaboración de la comunidad para dar con su paradero, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de Hernán Ariel Bonda (19), quien es buscado por requerimiento de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 19 descentraliza de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Mirna Sánchez.

Fuentes judiciales informaron a Télam que desde la fiscalía solicitaron que aquellas personas que tengan "cualquier dato" sobre el sospechoso se comuniquen con la UFI y lo aporten.

En tanto, los pesquisas continúan con las diligencias en procura de identificar a un segundo sospechoso.

Ochoa (20) fue asesinado alrededor de las 6.30 del viernes 19 de enero pasado, en la esquina de Luis María Drago y C. Brughetti, en una zona de quintas de José C. Paz, en el noroeste del Gran Buenos Aires, a pocas cuadras de donde trabajaba como playero en una estación de servicios Shell.

Según las fuentes, el playero se retiró de allí a bordo de su motocicleta, la cual había comprado hacía pocos meses, y en el trayecto a su casa fue interceptado por dos delincuentes con fines de robo.

En esas circunstancias, la víctima sufrió un balazo por la espalda que le provocó la muerte en el lugar, mientras que los ladrones le sustrajeron la moto, la billetera y el teléfono celular y escaparon.

Tras ser alertados por el 911, efectivos de la comisaría 2da. de José C. Paz realizaron las primeras actuaciones en la escena del crimen, donde los peritos de la Policía Científica secuestraron una vaina servida de calibre .22. (Télam)