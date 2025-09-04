Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un fuerte accidente de tránsito alteró la tarde en la ciudad de Río Gallegos. Ocurrió este jueves, poco después de la una de la tarde, sobre la avenida San Martín, a la altura de José Ingenieros, en inmediaciones del Hospital Regional. El siniestro, que involucró a un Volkswagen Vento y a un Renault 21, derivó en serios daños materiales en ambos vehículos y obligó a interrumpir el tránsito en uno de los carriles de la arteria principal.

De acuerdo con la información recabada por La Opinión Austral, los dos rodados eran conducidos por personas mayores de edad. Aunque por el momento se desconoce con precisión la mecánica del impacto, los resultados fueron visibles: el Renault terminó con la parte frontal completamente destruida, mientras que el Vento sufrió daños en el lateral derecho. La magnitud de los destrozos hizo que los vehículos quedaran atravesados sobre la calzada, impidiendo la normal circulación y generando un embotellamiento en un sector particularmente concurrido de la ciudad.

Personal del Comando de Patrullas, de la Comisaría Primera de la Policía Provincial y del área de Tránsito Municipal acudió rápidamente al lugar. Los efectivos se encargaron de ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de los presentes mientras se realizaban las pericias correspondientes.

El lateral del Vento con daños. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Asimismo, se constató que ambos conductores contaban con la documentación en regla y, afortunadamente, no hubo que lamentar personas lesionadas, lo que llevó tranquilidad a quienes se acercaron alertados por el estruendo.

Según pudo saber este diario, el corte parcial de la avenida San Martín se extendió por varios minutos, lo que complicó el flujo vehicular en el principal acceso desde el Hospital Regional hacia el centro. Una vez liberada la traza y despejada la calzada de los restos del choque, la circulación volvió a la normalidad.