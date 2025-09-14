Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jornada del sábado amaneció con sirenas y movimiento policial en la intersección de Pasteur y Entre Ríos, una esquina que en los últimos días se transformó en sinónimo de accidentes en la ciudad de Río Gallegos. El último choque involucró a un Renault Kwid y un Chevrolet Cruze. Ambos vehículos resultaron con daños materiales significativos, pero afortunadamente los ocupantes no sufrieron lesiones de consideración.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que personal de la Comisaría Segunda y agentes de Tránsito Municipal se hicieron presentes para asistir a los conductores, ordenar la circulación y realizar las actuaciones correspondientes. Pese a que se desconocen aún las circunstancias exactas que provocaron la colisión, la reiteración de siniestros en ese punto encendió la alarma de los vecinos, quienes advierten que el cruce, pese a estar señalizado, se ha convertido en un verdadero “peligro urbano”.

Según pudo saberse, los frentistas de la zona relataron que en la última semana ya contabilizaron cuatro accidentes en el mismo lugar, lo que para ellos no es una coincidencia sino el reflejo de un problema estructural. Algunos apuntan a la falta de respeto por las señales de tránsito, otros a la alta velocidad con la que se circula y también hay quienes creen que la disposición de la esquina dificulta la visibilidad.