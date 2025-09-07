Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del sábado en Río Gallegos volvió a poner en evidencia la importancia del trabajo coordinado de los distintos equipos de emergencia. La colisión entre un Chevrolet Astra y una Toyota SW4 en la intersección de las calles Entre Ríos y Pasteur generó momentos de tensión entre los vecinos de la zona, aunque, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el impacto se produjo en una de las esquinas más transitadas del barrio, lo que obligó a un rápido despliegue de personal para evitar mayores riesgos. Al lugar acudió un equipo del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, compuesto por cinco efectivos, quienes de inmediato se abocaron a realizar tareas de prevención. Entre ellas, efectuaron un barrido de combustible derramado sobre la calzada, una medida indispensable para evitar la posibilidad de incendios o nuevos accidentes. Además, procedieron a desconectar la batería de uno de los vehículos involucrados, garantizando así que no hubiera riesgo eléctrico ni de ignición.

Un bombero en la zona del incidente. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El operativo contó también con la presencia de efectivos de la Comisaría Segunda de Policía y de agentes de Tránsito Municipal, quienes se encargaron de ordenar la circulación en la zona y asistir a los conductores. La intervención coordinada permitió despejar la esquina y devolver la normalidad al tránsito en un lapso relativamente breve, evitando congestionamientos que suelen generarse en este tipo de situaciones.

Los vecinos que se acercaron al lugar destacaron la rapidez con la que actuaron los bomberos y la policía, subrayando que la prevención fue clave para que el hecho no pasara a mayores. En otras circunstancias, un derrame de combustible en la vía pública podría haber derivado en un incendio o en una colisión en cadena, especialmente considerando que el hecho ocurrió en horas de la noche, cuando la visibilidad es menor.