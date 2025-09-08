Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana en la capital de Santa Cruz se vio abruptamente alterada por un siniestro vial de consideración que tuvo lugar en una de las arterias más transitadas del centro, la intersección de las calles Alberdi y Córdoba.

Se trató de un fuerte choque entre dos vehículos, que dejó cuantiosos daños materiales pero, afortunadamente, ninguna víctima de gravedad. Tal como informó el móvil de exteriores de LU12 AM680, que estuvo en el lugar del incidente, el epicentro del suceso, la esquina de Alberdi y Córdoba, se convirtió rápidamente en un punto de intensa actividad para la Policía de Santa Cruz y los Bomberos de la provincia, quienes acudieron con celeridad para asistir en la situación.

El frente del auto rojo quedó irreconocible. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Según los primeros trascendidos recabados en el lugar de los hechos, el accidente habría sido provocado por la falta de respeto a la señalización de tránsito por parte de uno de los conductores.

Aparentemente, un Peugeot de color rojo, que circulaba por calle Córdoba, no habría respetado el paso reglamentario, impactando violentamente contra otro vehículo, otro auto Peugeot pero gris, que se desplazaba por calle Alberdi.

La colisión, de gran envergadura, dejó a ambos rodados con importantes daños materiales. A pesar de la espectacularidad del choque y la visible deformación en las carrocerías de los vehículos, no se han reportado heridos de consideración.

Agentes de la Policía de Santa Cruz trabajando en el lugar del suceso. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, no fue necesaria la asistencia médica de urgencia para los ocupantes, un dato que, en medio de la magnitud del impacto, se recibe como una buena noticia.

Sin embargo, el factor humano no estuvo exento de las consecuencias emocionales del suceso. La conductora del automóvil gris, una mujer, fue encontrada por los equipos de rescate en un “visible estado de shock” y permanecía dentro de su vehículo, recibiendo la asistencia y contención necesaria por parte del personal de emergencia.