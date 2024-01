Imputan en Salta a un hombre acusado de organizar el transporte de más de 190 kilos de marihuana

Un hombre que era investigado desde abril por adquirir drogas en el norte de Salta para distribuirlas en la capital de esa provincia, Jujuy y Tucumán, y que fue detenido en noviembre por atropellar a una pareja de vendedores ambulantes, quedó imputado como "organizador" de transporte de estupefacientes.

El Ministerio Público Fiscal Federal informó hoy que la jueza de Garantías 2 salteña, Mariela Giménez, hizo lugar a la acusación requerida por el titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de esa jurisdicción, Ricardo Toranzos, para el imputado Juan Sebastián Albornoz.

La investigación preliminar comenzó el 3 de abril último, por un llamado anónimo recibido en la Delegación Salta de la Policía Federal Argentina (PFA), en la que se señalaba al hombre, que vivía en el barrio 20 de Junio de la capital de esa provincia, adquiría drogas en el norte, las trasladaba a la ciudad y luego las distribuía también en Jujuy y Tucumán.

Ante esta denuncia se dispusieron una serie de medidas de campo coordinadas por Lisandro Arranz, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, que permitieron identificar al acusado y las dos viviendas que frecuentaba, donde acopiaba la droga y en las que se advirtió la presencia de dos automóviles, uno marca Volkswagen Gol y un Fiat Uno.

Los investigadores analizaron los registros públicos abiertos y de las redes sociales de Albornoz, además de las comunicaciones telefónicas, lo que permitió individualizar a sus cómplices y conocer otros indicios.

En la audiencia de formalización de la investigación penal, el fiscal Toranzos detalló el accionar del detenido y destacó su calidad de "organizador" en dos hechos de transporte de estupefacientes agravado, por los cuales otros tres hombres fueron condenados en procesos de juicio abreviado, a penas de entre 3 años de prisión condicional y 9 años de prisión efectiva.

La fiscalía resaltó el rol del hombre en la planificación de la maniobra y la capacidad económica que ostentaba para obtener las grandes cantidades de droga, financiar su movimiento con dinero y proveer los vehículos utilizados en las maniobras.

Toranzos también hizo hincapié en el nivel de vida que llevaba el acusado, que no encajaba con sus ingresos formales, ya que no contaba con trabajo registrado.

De acuerdo a la acusación, Albornoz organizó dos traslados de 190 kilos de marihuana, que fueron descubiertos el 26 de abril y el 18 de julio de 2023, en controles vehiculares en rutas salteñas.

Los presuntos cómplices de Albornoz fueron identificados como Deivy Cruz Nolasco, Samuel Cruz Coraite y Sergio Fernando Correa.

Cruz Coraite quedó detenido y el 22 de septiembre pasado, en el marco de un juicio abreviado, el juez de Revisión Guillermo Elías homologó la condena a 3 años de prisión condicional propuesta por la fiscalía, como partícipe secundario del delito de transporte de estupefacientes, y fue puesto a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para su expulsión del país, lo que finalmente se concretó.

Mientras que Cruz Nolasco y Correa solicitaron la realización de un juicio abreviado que se concretó el 28 de diciembre pasado, cuando la jueza Giménez homologó las propuestas de la fiscalía y condenó al primero de los hombres a la pena de 5 años de prisión como coautor de dos hechos de transporte de estupefacientes, mientras que al restante le impuso 4 años de prisión por el mismo delito, por un solo hecho.

La sanción impuesta a Cruz Nolasco se unificó en una pena única de 9 años de prisión, ya que contaba con una condena previa de 5 años otorgada, el 15 de abril de 2021, por el Tribunal Oral Federal 2 de Salta.

Al momento de los hechos, este hombre estaba prófugo de la justicia ya que no había regresado de una de las salidas transitorias con la que lo beneficiaron.

Correa recibió una pena única de 8 años y 6 meses de prisión, que comprendía otra de 6 años aplicada por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta en octubre de 2017, en orden al delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

Además, Giménez decomisó el Volkswagen Gol y el Chevrolet Ónix, que fueron usados para llevar la droga.

Por otro lado, Albornoz fue detenido el 6 de noviembre durante un incidente vial en la zona sur de la ciudad de Salta, en el que una pareja de vendedores ambulantes resultó gravemente herida.

Por ese hecho, el fiscal penal 3 de Salta, Horacio Córdoba Mazuranic, lo imputó como autor del delito de lesiones gravísimas culposas agravadas por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, y por haberse dado a la fuga con un nivel de 1,79 de alcohol en sangre. (Télam)