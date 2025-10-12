Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Río Turbio no sale de la conmoción un joven de 30 años de edad fue encontrado sin vida y, actualmente, la Justicia y la Policía de Santa Cruz se encuentran en plena investigación con el fin de determinar, fehacientemente, que ocurrió.

Se trata del caso de Guillermo Páez, un hombre que fue encontrado sin vida en una cama con una lesión cortopuzando en el tórax y que, tras la autopsia que se realizó en las últimas horas, sus restos fueron entregados en la mañana de este domingo para darle sepultura.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el trágico episodio tuvo lugar cerca de las 3:20 de la madrugada del viernes, en una morada emplazada en una vivienda del Barrio Eva Perón de la ciudad de la Cuenca Carbonífera.

Páez se encontraba acompañado por una mujer al momento del suceso. Al momento del hallazgo presentaba manchas de sangre en su ropa y en sus zapatillas, además de encontrarse en un evidente estado de ebriedad.

“No parecía un suicidio por la versión que me dio la chica y por cómo estaba el lugar. Hablé con los policías y me dijeron que no es común lo que pasó”, señaló un allegado a la familia. Lo cierto es que, cerca del mediodía de este domingo, la mujer fue trasladada a la sede del Juzgado de Instrucción local donde brindó su versión durante varias horas.

En paralelo, como se dijo más arriba, los restos de Páez fueron entregados a sus seres queridos. Según pudo saber este diario, se trató de una ceremonia solamente para los familiares y allegados más cercanos a la víctima. Se aguarda por el resultados de algunas pericias.

Cabe recordar que, tras tomar conocimiento del hallazgo del cuerpo, se realizaron una serie de diligencias bajo la coordinación del personal de Criminalística. Entre los elementos secuestrados, se encontró un cuchillo con manchas con sangre, que habría sido utilizado en el hecho. La escena fue preservada para permitir el levantamiento de rastros y demás indicios que contribuyan a la reconstrucción del hecho.