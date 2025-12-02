Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una fría mañana de domingo en Río Gallegos se tiñó de sangre y preguntas sin respuesta. En el corazón del barrio Evita, dentro de uno de esos complejos habitacionales precarios que, con una crudeza que no admite eufemismos, los santacruceños llaman “conventillos”, un conflicto vecinal de años estalló con un desenlace fatal. Luis Lizondo perdió la vida tras recibir una puñalada en el pecho, en un estrecho departamento de la calle Castagnino al 1700, escenario de una violencia que removió la aparente calma de una manzana periférica.

Según la reconstrucción preliminar de las fuerzas policiales, basada en la declaración del único testigo y sospechoso presente, la tarde del domingo habría derivado en tragedia. El propietario del inmueble, identificado como Reynoso, manifestó a la Comisaría Sexta –que tomó intervención inmediata– que se encontraba junto a un conocido cuando Lizondo ingresó de manera intempestiva al departamento, acompañado de su novia y portando un cuchillo.

Ante la supuesta agresión, Reynoso habría respondido con otra arma blanca, infligiendo la herida mortal. La ambulancia llegó cuando Lizondo ya yacía sin vida en la vereda, frente al conventillo, en una imagen que se repite con amarga frecuencia en las crónicas policiales de todo el país.

Sin embargo, lo que en un primer momento pudo trazarse como un episodio de violencia súbita, comenzó a mostrar rápidamente raíces más profundas y oscuras. Fuentes cercanas a la investigación revelaron a este medio que entre Reynoso y Lizondo existía una relación vecinal “conflictiva desde hace años“. Incluso, el día sábado –es decir, apenas 24 horas antes del homicidio– ya habían protagonizado una fuerte discusión con empujones frente al complejo de viviendas. “Nunca se llevaron bien como vecinos“, resumió una fuente con conocimiento de la dinámica del lugar. Este dato no menor abre un abanico de interrogantes sobre lo sucedido dentro de esas paredes: ¿fue realmente un ingreso sorpresivo y agresivo, o el preludio de una bronca acumulada que buscaba su momento de descarga?

La maquinaria judicial y policial se puso en marcha con celeridad. La División Criminalística trabajó durante horas en la escena, levantando rastros, documentando cada rincón del pequeño departamento y secuestrando elementos clave: los cuchillos presuntamente utilizados y teléfonos celulares.

Paralelamente, la División de Investigaciones inició la búsqueda de testimonios y antecedentes. Un segundo hombre, que habría estado con ellos horas antes, fue también demorado, mientras se practicaban allanamientos en los domicilios de los involucrados. La línea investigativa principal apunta, por ahora, a una reunión informal entre conocidos, con ingesta de alcohol, que derivó en una discusión y escaló hasta el hecho fatal.

El frío dato técnico llegó con la autopsia ordenada por el juez de la causa, Gerardo Giménez, del Juzgado de Instrucción N° 3. El informe forense fue contundente: Luis Lizondo murió a causa de una única puñalada que alcanzó su corazón. Otro dato, igual de elocuente para la pesquisa, es que Reynoso no presentaba lesiones al momento de su detención. Esta combinación –la herida mortal precisa y la falta de daños en el sospechoso– es el núcleo sobre el cual el magistrado y los fiscales deberán definir la carátula legal.

El silencio de los acusados, que este martes se negaron a declarar ante el juez Giménez, no hace más que agregar misterio a un expediente que, por ahora, se sustenta en pruebas materiales (cámaras, objetos secuestrados) y testimoniales periféricas. El juez dispuso la prisión preventiva de ambos detenidos aunque ya se realizan presentaciones para pedir sus excarcelaciones.

Ahora, en los pasillos de los tribunales galleguenses, el debate legal comenzó a tomar forma. La defensa de Reynoso, previsiblemente, esbozará la figura de la legítima defensa, amparándose en el relato del ingreso violento y armado de Lizondo. La fiscalía, en cambio, deberá desentrañar si existió una proporcionalidad en la respuesta o si, por el contrario, los antecedentes de rencor y la situación de ese domingo configuran un homicidio simple o si fue una reacción a un hecho que podría estar relacionado a un acto defensivo.