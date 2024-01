Inhuman a la joven que murió descompensada en Entre Ríos y aguardan resultados de la autopsia

Los restos de Berenice Gonzálvez (23), la joven que se descompensó y murió en una calle de la localidad entrerriana de Victoria, serán inhumados hoy en el cementerio municipal de esa ciudad, mientras los investigadores aguardaban los resultados de la autopsia para saber si la joven fue abusada sexualmente ya que presentaba golpes y rasguños en su cuerpo, informaron fuentes policiales.

Los restos de Gonzálvez fueron velados este domingo por la mañana en la sala San Cayetano, ubicada en la calle Piaggio 414 de Victoria, y su inhumación será a partir de las 16 en el cementerio municipal.

En tanto, un hombre identificado como Esteban C. (46) y una amiga de la fallecida, Zaira G. (25), se encuentran detenidos luego de que la Justicia determinara que Gonzálvez compartió con ambos las horas previas a su muerte.

Por otro lado, los investigadores aguardan el resultado de la autopsia de la joven de 23 años, la cual se llevó a cabo en el centro Médico Forense del Poder Judicial de Entre Ríos, ubicado en Oro Verde, para establecer si la joven fue abusada sexualmente y si hay más personas vinculadas en el hecho.

Todo comenzó en horas de la noche del último jueves, cuando Gonzálvez, quien tenía una bebé de cuatro años, ingresó a una vivienda ubicada sobre la calle Italia al 700 de la ciudad entrerriana de Victoria.

Según precisaron voceros policiales a Télam, a través del análisis de distintas imágenes de cámaras de seguridad se estableció que la joven salió varias veces del domicilio, una de ellas para comprar bebidas alcohólicas.

Tres horas después de haber ingresado a la vivienda, ya en la madrugada del viernes, los pesquisas observaron que la joven salió corriendo de la vivienda y, detrás suyo, a una amiga, quien la interceptó y la acompañó nuevamente al inmueble.

Sin embargo, alrededor de las 6 de la mañana, Gonzálvez salió "exaltada" de la casa nuevamente, y se dirigió hacia una escuela de la zona donde pidió "auxilio", por lo que fue trasladada por vecinos al hospital local Fermín Salaberry.

Una vez en el centro de salud, a Gonzálvez le colocaron suero para estabilizarla, pero, tras discutir con los enfermeros, se escapó del lugar, hasta ser hallada a unos 200 metros, donde la joven cayó descompensada.

Nuevamente ingresó al hospital, donde sufrió un paro cardíaco del que fue estabilizada y solicitada su derivación a una clínica de alta complejidad en la ciudad de Paraná.

Antes de ser trasladada, la joven fue examinada por un médico de la policía que constató que la misma presentaba golpes y rasguños en su cuerpo.

Finalmente, la joven murió de un paro cardíaco en la madrugada del sábado en el hospital San Martín de Paraná, indicaron las fuentes.

En paralelo, la justicia comenzó a investigar el hecho a través de la Fiscalía 2, encabezada por el fiscal Iván Exequiel Yedro, quien ordenó un allanamiento a la vivienda de la calle Italia, donde la joven pasó sus últimas horas de vida.

A raíz de ese procedimiento fue detenido el dueño de la casa, Esteban C. (46) y la amiga de la víctima, quien presentó "incongruencias" en el relato, dijeron los voceros.

Al respecto, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia – exjefe de la Policía Federal Argentina-, sostuvo al medio Entre Ríos Noticias, que la policía "trabaja en la hipótesis que podría haber participado alguien más", y calificó al hecho como "aberrante y complejo".

"La carátula va a surgir de los análisis criminalísticos que hagan sobre toda la prueba que se secuestró. El cuerpo habla y lo hará a través de la autopsia", indicó Roncaglia, a la espera de los resultados de la necropsia.

Por su parte, la madre de la joven, publicó a través de su cuenta de perfil una foto de su hija acompañado del siguiente mensaje: "Hasta volver a vernos amor de mi vida, no voy a dejar pasar ni un día en pensar en vos hijita hermosa".

"Gracias, gracias a todos por acompañarme en el peor momento de mi vida", agregó en otro mensaje publicado ayer.

También, la abuela de la joven publicó a través de su cuenta de Facebook el siguiente mensaje: "Ya sé que fue drogada con diferentes sustancias, que el cuerpito de mi nieta no conocía, no sé los metros cuadrados que tenía el lugar donde la torturaron. Sé de qué falleció y las causas que porque llevaron a su muerte. No quiero ni imaginar su dolor ni sus súplicas para que la dejaran, no quiero imaginar su carita llena de lágrimas y de sufrimiento a tan aberrante tortura". (Télam)