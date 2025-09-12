Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad de una tarde en la zona rural de la localidad de Puerto Deseado se vio sacudida este jueves 11 de septiembre por un episodio cargado de tensión y violencia. Un efectivo de la División de Investigaciones(DDI) de la ciudad, acompañado de un vecino, fue atacado a balazos desde un vehículo mientras se encontraba en las inmediaciones del polígono de tiro ubicado en la conocida “Ruta Sin Fin”. El hecho derivó en un amplio despliegue policial que culminó con la aprehensión de dos personas, quienes ahora quedaron a disposición de la Justicia.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, se pudo saber que el episodio ocurrió alrededor de las 16:20, cuando un automóvil Volkswagen Bora negro se aproximó al lugar y, sin mediar palabra, desde su interior se efectuaron disparos de arma de fuego contra el efectivo y su acompañante. Según informaron fuentes policiales, ambos lograron resguardarse rápidamente y escapar en un vehículo particular, perdiendo de vista al agresor al ingresar este último al ejido urbano de la ciudad.

La alerta movilizó de inmediato a distintas dependencias de la Policía de Santa Cruz, que iniciaron un operativo cerrojo para dar con el rodado señalado.

Momentos en los que se producía la detención. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Minutos más tarde, la División de Investigaciones local informó que el Volkswagen Bora había sido detectado en un domicilio de calle Río Gallegos al 1600. En ese punto se montó una consigna policial preventiva mientras se aguardaban directivas del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1.

Las tareas de búsqueda no se detuvieron y, cerca de las 18:10, se obtuvo un dato clave: dos personas sindicadas como presuntas autoras del ataque habían sido localizadas en inmediaciones de calle 28 de Noviembre, entre Puerto Argentino y Teniente Estévez. El procedimiento fue inmediato. Personal de la Comisaría Puerto Deseado y de la DDI avanzó sobre los sospechosos y logró su aprehensión sin que se registraran incidentes adicionales. Ambos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar su grado de participación en el hecho.

El violento ataque puso en alerta a la comunidad de Puerto Deseado, acostumbrada a una vida atravesada por la actividad pesquera y minera, pero en los últimos años también marcada por episodios de inseguridad que conmocionaron a la opinión pública. La “Ruta Sin Fin”, escenario del ataque, es un camino frecuentado por vecinos para actividades recreativas y deportivas, y la noticia de disparos en plena tarde generó preocupación y sorpresa.

Las actuaciones judiciales continúan y se esperan pericias sobre el vehículo secuestrado, además de las armas que podrían estar vinculadas al ataque. Por ahora, las autoridades se mantienen cautelosas y no descartan ninguna hipótesis: desde una posible represalia hasta un conflicto personal o vinculado con causas en trámite.