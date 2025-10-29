Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El reloj marcaba poco después de las nueve de la mañana cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de humo en una estructura abandonada de la ciudad de Río Gallegos. Minutos más tarde, una dotación del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Santa Cruz se hizo presente en el lugar y logró sofocar las llamas en cuestión de minutos, evitando un daño mayor y posibles víctimas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el siniestro se originó en el interior de una vivienda deshabitada desde hace varios meses, donde el fuego consumió papeles, cartones y otros materiales combustibles.

Un agente ingresando a la desvencijada estructura. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Según pudo saber este diario, todo indica que se trató de un hecho intencional, una problemática que lamentablemente se repite en distintos puntos de la ciudad, especialmente en inmuebles en estado de abandono.

Fuentes policiales confirmaron que no hubo heridos ni personas afectadas por el humo, y que los bomberos trabajaron de manera coordinada con personal de la Comisaría de jurisdicción, quienes aseguraron el perímetro y colaboraron en la verificación de posibles focos secundarios.