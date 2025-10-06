Desesperación y alerta en Caleta Olivia: una familia denunció que intentaron secuestrar a un menor de 9 años, a plena luz del día, este lunes en la ciudad de El Gorosito.
Según pudo conocer La Opinión Austral, todo sucedió pasadas las 11:00 horas en el barrio Jardín de Caleta Olivia. El niño regresaba a su casa y fue interceptado por desconocidos a bordo de un vehículo blanco. Se logra apreciar en la grabación registrada por una cámara de seguridad como se cruzan en su camino y el menor huye corriendo.
“Lo encierran, le hablan, y él sale corriendo”, describió su hermana a través de un posteo en redes sociales.
“INTENTARON SUBIR a mi hermano de 9 años a un auto blanco Chevrolet patente nueva AFUERA DE CASA en el Barrio Jardín. TENGAN CUIDADO con sus niños“, advirtió la vecina de Caleta Olivia, al compartir el registro fílmico y asegurar que la denuncia ya fue radicada ante la Policía.
Hay una investigación en curso que intenta dar con los responsables.
