En el barrio 366 Viviendas, en la medianoche de este jueves, un vecino alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona desconocida dentro de un domicilio ubicado en Pasaje Nicaragua al 200. El aviso fue recibido por el Centro de Despacho, que de inmediato dio intervención al personal de la División Comisaría Tercera de Río Gallegos.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que colegas de la División Comisaría Cuarta, quienes acudieron por proximidad, ya mantenían demorado al presunto autor del intento de robo. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el sujeto había sido reducido por vecinos del sector, quienes, según confirmaron fuentes policiales, pertenecen a una fuerza de seguridad nacional y reaccionaron al escuchar ruidos sospechosos provenientes de la vivienda contigua.

Los testigos indicaron que, al verificar lo que ocurría, observaron daños visibles en la puerta trasera y una ventana del inmueble. En ese momento, sorprendieron al intruso dentro de la propiedad. Luego de un breve forcejeo, lograron inmovilizarlo hasta la llegada de los efectivos, quienes procedieron a su aprehensión y traslado a la dependencia policial.

El Gabinete Criminalístico también intervino en el lugar, realizando pericias sobre la escena y recolectando elementos de prueba, entre ellos un hisopo con manchas rojizas que será analizado por los peritos. El encargado de la vivienda, una vez presente, confirmó los daños materiales ocasionados durante el intento de ingreso, aunque no detectó faltante de objetos personales.

El delincuente ya era buscado por la Justicia por otras causas de hurto y estafa.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz, el Juzgado de Instrucción N° 2 tomó conocimiento del caso y dispuso las diligencias judiciales correspondientes. Asimismo, ordenó que el hombre recupere su libertad una vez cumplidos los plazos legales de aprehensión, previa fijación de domicilio y bajo disposición de la sede judicial.

Sin embargo, durante la identificación del detenido se constató que pesaba sobre él una medida judicial vigente de averiguación de paradero emitida por el Juzgado de Instrucción N° 3, en el marco de una causa anterior por hurto y estafa. Por tal motivo, fue debidamente notificado de su situación procesal, lo que podría complicar su futuro judicial.

Fuentes policiales remarcaron que la rápida comunicación entre los vecinos y el sistema de emergencia permitió una respuesta inmediata que evitó que el hecho escalara.