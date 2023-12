Internaron con una fractura de omóplato al futbolista "Pocho" Lavezzi en Punta del Este

El exfutbolista de la selección argentina que disputó el Mundial de Brasil en 2014, Ezequiel "Pocho" Lavezzi, fue internado esta madrugada en un sanatorio privado de la ciudad uruguaya de Punta del Este con una fractura de omóplato que aparentemente se produjo mientras participaba de una fiesta, informaron fuentes policiales.

Si bien las circunstancias en las que se produjo la lesión no fueron informadas, fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado reportaron que están bajo investigación.

Un parte de la policía local al que accedió Télam indicó que todo comenzó cerca de las 5 de hoy cuando "concurre un móvil policial a Arenas de José Ignacio, jurisdicción de Seccional 13 donde solicitan apoyo a La Emergencia".

El informe señala que, al arribo del móvil, se encontró a la "víctima", Lavezzi, "lesionado, siendo atendido por móvil de La Emergencia" cuyo médico "diagnostica fractura de omóplato trasladándolo al sanatorio Cantegril".

"Se desconoce al momento cómo se realizó la lesión, el mismo se encontraba en una fiesta", concluye el parte.

Paola Hernández, oficial principal de la Jefatura de Policía de Maldonado, reiteró esta mañana al canal de noticias TN, la información oficial del parte y, pese a la versión de algunos medios uruguayos que mencionan que Lavezzi también había sido apuñalado, aclaró que "al momento no se constata por parte de los médicos una lesión de arma blanca".

Por su parte, María del Carmen Llorene, directora del Sanatorio Cantegril, afirmó en diálogo con el canal de deportes ESPN que Lavezzi "se encuentra estable", y confirmó que el exdelantero de San Lorenzo de Almagro y del Napoli, de Italia, también presentó "una herida superficial en el abdomen".

"Se cayó, tuvo un traumatismo en un evento social. Se fracturó la clavícula. Se encuentra estable. Se hizo estudios, lo vio el traumatólogo y por ahora no es de sanción quirúrgica. Va a quedar unas horas en observación", señaló Llorente.

"Tiene una herida superficial en el abdomen, está fuera de peligro. Esta descansando, tranquilo", indicó Llorente.

La médica añadió que Lavezzi llegó al Sanatorio Cantegril -el mismo al que el exfutbolista Diego Armando Maradona fue derivado tras sufrir una arritmia en enero de 2000-, a bordo de una ambulancia y con la presencia de un patrullero de la Policía de Maldonado, ya que los asistentes a la fiesta donde se encontraba el "Pocho" dieron aviso a la fuerza de seguridad.

Al respecto, el diario El Observador tituló: "Apuñalaron al exfutbolista argentino Ezequiel Lavezzi en Punta del Este: fue una discusión familiar", y señala que fuentes policiales le confirmaron que el hecho fue "por un asunto de dinero".

Sin embargo, la funcionaria policial dijo a la prensa argentina: "Se desconoce al momento (cómo fueron) los hechos. Se está trabajando tomando declaraciones a los testigos del lugar, caseros y empleados. Al momento, no se sabe el motivo de la lesión".

Hernández agregó que, entrevistado por el personal policial, Lavezzi les dijo que había tenido "una fiesta" y que, al irse a acostar, sintió "un dolor".

"Por eso llaman a la emergencia y al móvil y ahí se diagnostica la fractura y lo trasladan", aseguró la oficial principal de la Jefatura de Policía de Maldonado.

"Se van a tomar declaraciones durante el día para esclarecer los hechos", concluyó la vocera policial.

Lavezzi (38), oriundo de la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, surgió en el club Estudiantes de Buenos Aires, pero fue figura en San Lorenzo de Almagro, luego se fue a jugar a Europa, donde se destacó en el Nápoli de Italia y el Paris Saint German y se retiró en 2019, a los 34 años, luego de jugar en el Hebei Fortune de China.

En la selección argentina de fútbol, obtuvo la medalla de oro en los juegos olímpicos de Beijing 2008 y jugó la final del mundial Brasil 2014, donde salió subcampeón.

Con la camiseta de Argentina también fue subcampeón al perder la finales de las Copa América disputadas en Chile, en 2015, y Estados Unidos, en 2016. (Télam)