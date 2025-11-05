Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la Cámara Oral de Río Gallegos comenzará –este jueves 6 de noviembre– el juicio por el homicidio de Franco Cuevas, ocurrido el 2 de junio de 2023, dentro de una concesionaria de autos del Barrio Del Carmen, a manos del propietario de la misma, Roberto Neil. La defensa del empresario argumentó que actuó en legítima defensa tras ser atacado por Cuevas. Sin embargo, para el abogado de la familia de Cuevas fue un homicidio a sangre fría, tras una discusión entre ambos.

Este miércoles, a 24 horas del inicio del juicio, el abogado Roberto Trevotich, quien defiende a la familia Cuevas fue categórico al sostener la responsabilidad de Neil en la muerte de Franco. Entrevistado en LU12 AM680, sostuvo que “lo que pide la familia es justicia” ya que “han venido siendo víctima de víctima de la justicia, no solamente de los Neil”.

Por qué discutieron

El abogado Trevotich resumió cuál era el punto de conflicto entre Cuevas y Neil. Todo comenzó “en el juicio civil por la propiedad donde vive la familia de Franco Cuevas, donde vive la madre de él y donde vivía Franco hasta el día de su muerte” y dijo: “Esta gente había comprado con boleto compraventa como marca la ley, ante escribano público esa propiedad y la gente ésta, en la avaricia de los Neil, hicieron una compra 30 años después de que le habían vendido a la señora Zuñiga, la madre de Franco Cuevas”, añadió.

“Ellos (los Neil) hacen una operación comprándole a la heredera del dueño, cuando en realidad ya estaba hecha la mensura y la partición de la propiedad”, y completó que ése fue el punto de discusión y de por qué fue Franco Cuevas a reclamar a esa concesionaria, es decir, la pelea vino por esa propiedad.

“Franco Cuevas ni siquiera fue armado, le fue a decir por qué eran así de abusivos con su mamá”. Jorge Trevotich.

“Franco Cuevas ni siquiera fue armado ni nada por el estilo, le fue a decir por qué eran así de abusivos con su mamá, que eran unos delincuentes lo que estaban haciendo y es lógica la postura de Franco; yo opino igual que opinaba este chico”. Y agregó: “La avaricia no tiene límites; gente que nunca tuvo nada y de la noche a la mañana empezó a verse rodeada de millones y millones sin saber de dónde provienen, por ahí se marean con la plata y creen que les da el poder para poder llegar a hacer cosas como las que hicieron de llegar a matar a este pobre chico”.

Los disparos

Trevotich fue contundente: “Cuevas no fue armado, en la filmación se ve cuando Franco Cuevas estaba con un perrito en brazos y va Neil hasta una camioneta y trae el arma envuelta en un cuellito; Franco Cuevas le seguía reprochando la conducta a Neil y Neil lleva la conversación hasta un esquinero donde él sabe que las cámaras de seguridad no van a ese lugar, una especie de punto ciego, y en ese lugar le descarga todos los tiros, porque desde la casa vecina escucharon los disparos y el cuñado Franco Cuevas que estaba en la casa, dice que escuchó cuatro o cinco disparos seguidos y después un espacio de 2 segundos sin disparos, escuchó el último disparo que debe haber sido donde se aseguró rematarlo”.

Roberto Neil, acusado de matar a Franco Cuevas.

Al respecto, aclaró que el cuerpo de Franco tenía cinco heridas, el revólver carga seis balas e incluso Neil “se ve que en el apuro buscó una caja de balas en su oficina y se la puso en el bolsillo a Franco Cuevas como para que parezca que fue Franco el que fue armado, pero es tan estúpido que puso una caja de bala calibre 22 y el revólver asesino era un 38. Y está filmado cuando Neil sale de la concesionaria y tira el arma abajo de una camioneta que había dejado él hace un rato en la vereda; él descartó el arma para no hacerse cargo de la muerte”.

“Neil, en el apuro, buscó una caja de balas en su oficina y se la puso en el bolsillo a Franco Cuevas”. Jorge Trevotich.

Para el abogado, se trata de un homicidio agravado por uso de armas, pero “también creo que se quedaron cortos con la calificación porque debería haber sido agravado por alevosía porque le descargó el revólver, se aseguró de matarlo. La defensa trató de derivar la investigación hacia una presunta legítima defensa, nunca hubo una legítima defensa porque nunca hubo un ataque de parte de Franco Cuevas hacia Neil, fue todo un acting que hacen para tratar de hacer ver que el arma la llevó Franco Cuevas; incluso algunas medidas estúpidas que han pedido de la defensa de Neil, como por ejemplo si dentro del bolsillo del buzo que estaba usando Franco Cuevas cabe un revolver como el que lo asesinaron; eso no tiene absolutamente nada que ver”.

EL lugar donde quedó el arma y una de las últimas fotos de Franco Cuevas con vida. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Asimismo, comentó: “El arma asesina no tenía huellas digitales de Franco Cuevas, no tenía ADN de Franco Cuevas; no había nada que indique que alguna vez el arma la trajo Franco. Y en la instrucción de causa, al principio, medio que (Neil) tuvo un poquito de ayuda de parte del juez de instrucción, pero lo apartaron, trató de llevar la investigación hacia una abuso en la legítima defensa”.

“El arma asesina no tenía huellas digitales de Franco Cuevas”. Jorge Trevotich.

Consultado sobre los dichos de los abogados de Roberto Neil, Mariana Barbita y Matías Gutiérrez, quienes dijeron en LU12 AM680 que Cuevas tenía antecedentes violentos, que no era la primera vez que protagonizaba un hecho de estas características y que Neil se vio arrojado a esta situación violenta, Trevotich fue categórico: “Ellos tratan de ensuciar la figura de Franco Cuevas para hacer ver como que Neil tenía miedo y que como que Franco Cueva fue con un revólver, cosa que es totalmente falso”.

Incluso, “en una publicación que vi del diario La Opinión Austral, (los abogados) totalmente fuera de lugar, nombran hechos, nombran causas, donde presuntamente Cuevas habría participado, habría herido a otras personas, cosa que no es cierto. Franco Cueva no tuvo jamás una sentencia por nada y esa causa donde lo nombran, sólo había estado involucrado en una pelea. Han tratado de embarrar la cancha para hacer ver a Franco Cuevas casi como un Robledo Puch”.