Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves por la mañana, se registró un nuevo accidente de tránsito en Río Gallegos, esta vez en la intersección de Santa Fe y Martín Rodríguez, en inmediaciones del barrio Gregores y a pocos metros del Concejo Deliberante. Una motocicleta colisionó contra una Toyota Hilux perteneciente a una familia oriunda de 28 de Noviembre, generando momentos de tensión en el lugar.

Según detallaron testigos y la conductora de la camioneta, circulaba con paso habilitado por calle Santa Fe cuando la moto, que avanzaba por Martín Rodríguez, impactó el lateral izquierdo del vehículo.

FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La conductora de la camioneta dijo que el motociclista quedó inicialmente con una pierna atrapada bajo el rodado, aunque logró levantarse por sus propios medios junto a su acompañante. Ambos llevaban cascos rojos, una medida de seguridad que, afortunadamente, contribuyó a evitar lesiones más graves.

La mujer agregó que los jóvenes motociclistas no contaban con licencia de conducir, papeles del vehículo ni seguro obligatorio, situación que podría complicar las responsabilidades legales y el proceso de cobertura del accidente.

FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Por precaución, el tránsito fue interrumpido en calle Santa Fe, entre José Crema y Esandi, mientras peritos y personal policial realizaban las diligencias correspondientes. Se estima que la circulación se normalizará una vez que los involucrados reciban el alta médica y se completen los procedimientos judiciales y administrativos vinculados al siniestro.

EN ESTA NOTA Accidente

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios