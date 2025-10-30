Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves por la mañana, se registró un nuevo accidente de tránsito en Río Gallegos, esta vez en la intersección de Santa Fe y Martín Rodríguez, en inmediaciones del barrio Gregores y a pocos metros del Concejo Deliberante. Una motocicleta colisionó contra una Toyota Hilux perteneciente a una familia oriunda de 28 de Noviembre, generando momentos de tensión en el lugar.

Según detallaron testigos y la conductora de la camioneta, circulaba con paso habilitado por calle Santa Fe cuando la moto, que avanzaba por Martín Rodríguez, impactó el lateral izquierdo del vehículo.

FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La conductora de la camioneta dijo que el motociclista quedó inicialmente con una pierna atrapada bajo el rodado, aunque logró levantarse por sus propios medios junto a su acompañante. Ambos llevaban cascos rojos, una medida de seguridad que, afortunadamente, contribuyó a evitar lesiones más graves.

La mujer agregó que los jóvenes motociclistas no contaban con licencia de conducir, papeles del vehículo ni seguro obligatorio, situación que podría complicar las responsabilidades legales y el proceso de cobertura del accidente.

FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Por precaución, el tránsito fue interrumpido en calle Santa Fe, entre José Crema y Esandi, mientras peritos y personal policial realizaban las diligencias correspondientes. Se estima que la circulación se normalizará una vez que los involucrados reciban el alta médica y se completen los procedimientos judiciales y administrativos vinculados al siniestro.