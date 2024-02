La asesinan de un balazo en la cabeza en su casa de Rosario y detienen a su novio por femicidio

Una mujer de 32 años fue hallada asesinada de un disparo en la cabeza en su casa de la ciudad santafesina de Rosario y por el hecho, que se investiga como un femicidio, quedó detenido su novio, un joven de 29 años que fue apresado luego de que su propio padre revelara a los investigadores dónde podía estar escondido, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El hecho se registró alrededor de la 1 de la madrugada de hoy en una vivienda ubicada sobre la calle Juan María Gutiérrez al 1900 del barrio Las Delicias, situado en la zona sur de Rosario, y la víctima fue identificada por los investigadores como Ayelén Emilce Angélica De Marco (32).

Todo comenzó cuando los vecinos escucharon un disparo y alertaron al teléfono de emergencias 911 ante la sospecha de que pudiera haber una persona herida, por lo que un patrullero se dirigió al lugar y encontró en el piso de uno de los ambientes de la casa el cadáver de una mujer, quien presentaba una herida de bala en la cabeza.

A los pocos minutos arribó al lugar un hombre, quien dijo que vivía en la misma cuadra y que esa vivienda era propiedad de su hijo, pero no se encontraba en el lugar.

De inmediato, arribaron los médicos del Servicio Público de Emergencias (Sies) que constataron el deceso de De Marco, por lo que el cadáver de la mujer de 32 años fue trasladado al Instituto Médico Legal de la Unidad Regional II de Rosario, para la autopsia de rigor ordenada por la Fiscalía en turno.

De la escena del crimen los peritos forenses de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestraron un plomo deformado que ahora será peritado, añadieron los informantes.

Con los datos aportados por el propio padre y otros familiares y vecinos, una patrulla policial detuvo, alrededor de las 3.30 de hoy, a la pareja de la víctima, un joven identificado como Milton E. (29).

El sospechoso fue aprehendido en un domicilio situado sobre la calle Magallanes al 1800 de la localidad de Villa Gobernador Gálvez, ubicada a 10 kilómetros al sur de la ciudad de Rosario, hasta donde también llegó el padre de Milton para persuadirlo y que se entregue a los investigadores.

"Aparentemente tras la muerte de la mujer, este joven se fue de la casa y se escondió en la vivienda de un familiar, donde terminó siendo detenido", dijo a Télam un investigador.

En poder del joven apresado, la policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros con la numeración limada que será peritada para determinar si, tal como creen los pesquisas, es el arma con la que habría asesinado a De Marco, con quien había convivido en la casa donde fue hallada la víctima.

"Apenas escuché el disparo, salí a buscarlo. Me dijo que había sido un accidente que ambos estaban jodiendo y se le escapó el tiro y le dije que se entregue", aseguró esta mañana en declaraciones a TV Litoral-Canal 3 de Rosario, Mario, el padre del joven detenido por el femicidio.

Mario, quien vive a pocos metros de la casa donde ocurrió el crimen, relató que cuando salió de su domicilio advirtió "que una bicicleta que estaba en su patio faltaba y que la puerta de entrada estaba abierta", entonces presumió que su hijo la había sacado y usado para escapar.

"Salí a buscarlo en casas de parientes y cuando lo encontré estaba llorando, no hablaba, entonces le dije que tenía que entregarse y que cuente su versión a la policía", explicó el hombre a la prensa.

"Si hizo algo malo, que pague. Es un hombre que tiene casi 30 años, no puede escaparse", consideró finalmente Mario, padre del detenido.

El caso es investigado por la fiscal de Homicidios Dolosos de turno en Rosario, Gisela Paolicelli, quien ordenó una serie de medidas, entre ellas, testimonios y peritajes que apuntan a determinar la situación procesal del principal sospechoso, apuntaron a Télam voceros judiciales.

Desde la Fiscalía Regional Rosario informaron que el detenido será llevado a audiencia imputativa “en los próximos días”, mientras continúan en proceso “medidas investigativas” para determinar la mecánica del hecho.

Con el crimen de De Marco, ascienden a 22 los homicidios registrados en lo que va del año en el Departamento Rosario, que el año pasado exhibió una tasa de asesinatos intencionales superior a 20 cada 100.000 habitantes, lo que quintuplica la media nacional.

De acuerdo a un informe difundido por el Observatorio “Mercedes Pagnutti” sobre violencia contra las mujeres, Santa Fe fue en 2023 la segunda provincia con mayor tasa de femicidios del país, solo por debajo de Chaco.

En Santa Fe, durante el año pasado se registraron 47 hechos de femicidio, de acuerdo a la misma fuente.

En tanto, de acuerdo a un relevamiento realizado por Télam en base a casos publicados, en lo que va del año ya se registraron 8 casos de femicidios en la provincia, siete de ellos en Rosario y sus alrededores.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463). (Télam)