Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La muerte de un joven enlutó a dos provincias en diciembre del año pasado, en la provincia de Mendoza. Se trataba del caso de Leandro Álvarez, el joven futbolista riogalleguense que había viajado a Cuyo para comenzar sus estudios pero que encontró la muerte en un arroyo.

Hace diez meses, la familia del joven golpea las puertas de comisarías y unidades fiscales en busca de respuestas y tratan que la causa no sea archivada como “asfixia por sumersión“, tal como lo había dicho en su momento el informe de la autopsia.

Es que, para ellos, no se trató de una muerte accidental sobre una posible caída del joven o que se había metido al arroyo a refrescarse. Además de asegurar que él nunca se metía al agua porque no sabía nadar, sostienen que el cuerpo del joven presentaba lesiones en su tronco superior y que no fueron advertidas en el informe preliminar de la necropsia en el cuerpo del futbolista.

Desde que ocurrió el hecho, la familia no se ha cansado de pedir justicia por el esclarecimiento. Incluso ya son parte permanente del contexto en el que se realiza el izamiento dominical en la Kirchner y San Martín. Con pecheras y hasta con una bandera, quieren saber que pasó efectivamente con su ser querido.

En una lucha que tiene dos flancos, tanto en Río Gallegos como en la provincia de Mendoza, la familia de Leandro tuvo un avance significativo en los últimos días cuando, durante una sesión de la Legislatura de la provincia cuyana, el titular de la Comisión de Derechos y Garantías, el diputado José Luis Ramón solicitó un informe a las autoridades judiciales para que den explicaciones sobre lo actuado hasta el momento.

En su alocución, Ramón indicó que le causó “sorpresa el trajinar que tuvo que pasar toda la familia durante este tiempo“, y marcó que ellos debieron caminar por comisarias y unidades fiscales cuando deberían estar pasando el luto. En el mismo sentido, hizo énfasis en el trabajo del letrado que acompaña a los seres queridos de Leandro que los asesoró en todo momento.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el pedido de informe consta de cuatro puntos fundamentales que están detallados sobre lo que se le consulta a la fiscal Andrea Lazo, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios 21, sobre el trabajo de la autopsia, de lo realizado por la Brigada de Investigaciones y hasta por el resultado de la necropsia. La votación fue unánime con 31 votos a favor.

Si bien hasta el momento no hay fecha para que la representante del Ministerio Público defienda lo realizado hasta el momento, desde la familia de Leandro celebraron el avance de la causa.

Día triste

Este domingo se celebró el día de la madre y es el primero que Beatriz Vilte, mamá de Leandro no pasó con él. Ella se encuentra en Mendoza junto a su esposo y una de sus hijas. Otra familiar, Belén Álvarez, hermana del joven dialogó con La Opinión Austral e indicó que: “no puedo decir que mi mamá está pasando un feliz día perdió un hijo yo creo que no hay nada más feo intento y creo que nunca va a ser posible ponerse en el lugar de ella porque es un dolor único”.

“Han pasado 10 meses de la muerte de Leandro y todavía no tenemos respuesta, hemos sufrido un manoseo impresionante por parte de la justicia mendocina”, concluyó